: Un pezzo da 90 scappa dalla Casa Bianca contro la guerra commerciale voluta da Trump. Le guerre commerciali hanno i… - vittoriozucconi : Un pezzo da 90 scappa dalla Casa Bianca contro la guerra commerciale voluta da Trump. Le guerre commerciali hanno i… - repubblica : Dazi: la Casa Bianca conferma, Trump pronto a firmare la legge - Corriere : Perché votare scheda bianca è meglio che rimanere a casa -

, Il presidente americano, Donald, ha siglato il provvedimento che imponedel 25% alle importazioni di acciaio e del 10% a quelle di alluminio. Lo afferma la. Come anticipato, Canada e Messico saranno esclusi daiper questioni di "sicurezza nazionale", ma ma in questo caso molto dipenderà dall'esito dei negoziati per la riscrittura dell'accordo di libero scambio siglato con gli Usa nel 1994, il Nafta. "Gli Stati Uniti devono avere una propria industria",dice.No tasse su quanto prodotto in Usa.(Di giovedì 8 marzo 2018)