Bufala su Maria Antonietta Santomarco o emergenza reale | la verità sulla catena Facebook

(Di giovedì 8 marzo 2018) Sta girando moltissimo in queste ore una nuovariguardante una certa, con quest'ultima che si troverebbe in grave pericolo di vita. Il messaggio in questione ci avverte dell'urgenza, affermando che in queste sia necessario sangue 0 negativo per la donna, ricoverata a Nuoro con gravi emorragie. Il pericolo sarebbe sorto in quanto a Nuoro ed Olbia avrebbero terminato le sacche di gruppo 0 negativo.Insomma, un invito esplicito per chiunque si ritrovi con quel gruppo sanguigno, affinché si contattino nel più breve tempo possibile i due ospedali donando appunto a nome di. Lo ammetto, io in primis guardando il messaggio stamane ho pensato ad una, una sorta di scherzo per prendere in giro i soliti creduloni, ma i primi commenti da parte di coloro che hanno chiamato le strutture in questione mi ha insinuato il ...