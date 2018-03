Boxe | Tony Yoka squalificato per un anno! Il Campione Olimpico ha saltato 4 testi

oasport

(Di giovedì 8 marzo 2018)è statoper un anno dalla Federazione Francese didopo averben quattro test antidoping tra il luglio 2016 e il luglio 2017. Ildi Rio 2016 edel Mondo 2015, che in passato aveva vestito la casacca dei Milano Thunder nelle WSB, rischia di non poter combattere contro Cyril Leonet (match previsto il 7 aprile a Parigi). La squalifica ha decorrenza a partire dal 12 dicembre 2017. Il primo test doveva svolgersi a luglio 2016, masi trovava in aereo per tornare da uno stage in Colorado. Il secondo test a settembre 2016 proprio quando il pugile si trovava in vacanza e non aveva considerato gli obblighi di reperibilità. All'inizio del 2017 e a luglio gli altri due controlli saltati.