Bonucci piange per Astori | il difensore interrompe l’intervista FOTO

(Di giovedì 8 marzo 2018) Delusione in casa Milan per la sconfitta nella gara di Europa League contro l’Arsenal, al termine della partita commosso ilai microfoni di Sky Sport: “Davide era un numero uno in tutto, mi ha toccato tantissimo la sua scomparsa improvvisa. Non sono riuscito ad andarlo a salutare, ma lo porterò sempre con me. E’ un grande uomo”. Grande la commozione, tanto da doverre l’intervista per tornare negli spogliatoi. “Nel primo tempo sicuramente è subentrata un po’ di ansia e di paura, affrontavamo tanti grandi giocatori – aveva raccontato in precedenza – tutto fa esperienza. Ora è difficile, ma nel calcio tutto è possibile. Impariamo da questo primo tempo che non si può non attaccare una squadra, dovevamo essere più bravi. Andando a Londra con lo spirito del secondo tempo possiamo ancora fare risultato. Ci è mancato ...