Beautiful Anticipazioni 8 marzo 2018 | R J ricoverato in ospedale

Beautiful : KATIE trova BILL in fin di vita - anticipazioni americane : Nelle più recenti puntate americane di Beautiful, KATIE Logan sarà probabilmente la prima ad uscire dalla lunga lista di sospettati per il tentato omicidio di BILL Spencer. La donna infatti è stata colei che per prima ha appreso della sparatoria quando, arrivata alla villa dell’ex marito, lo ha trovato privo di sensi sul pavimento e sanguinante. La Logan si era recata lì per affrontare l’editore circa la sua citazione in tribunale ...

Beautiful - anticipazioni puntata di giovedì 8 marzo 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di giovedì 8 marzo 2018: Quinn Fuller (Rena Sofer), alla presenza di Sheila Carter (Kimberlin Brown) e di Ridge Forrester (Thorsten Kaye), continua disperatamente ad Eric (John McCook) di perdonarla per i “baci innocenti” a Ridge, aggiungendo che tali baci erano senza significato. Il patriarca però, amareggiato e deluso, manda via la moglie da casa. Bill (Don Diamont) e Brooke (Katherine Kelly ...

Beautiful - anticipazioni puntate italiane dal 12 al 17 marzo 2018 : Steffy spara a Sheila - Caroline rivuole Thomas : Cambieranno le cose tra Quinn e Eric nelle puntate dal 12 al 17 marzo 2018? Nelle anticipazioni italiane di Beautiful vi spiegheremo tutto ciò che succederà la prossima settimana, partendo proprio da Sheila: Charlie andrà a trovarla, ma dopo aver ricevuto il suo ringraziamento si ritroverà davanti a un velato ricatto. Sheila dirà a Charlie che se non pagherà il suo conto dell'albergo, dirà a tutti che è stato lui a informarla di Quinn e Ridge. ...

Beautiful - anticipazioni americane : CHI HA SPARATO A BILL SPENCER??? : Il momento che da settimane vi stiamo anticipando è alla fine arrivato nelle puntate americane di Beautiful. Gli spoiler ufficiali non lo affermavano chiaramente, ma tutto lasciava presagire che la vita di BILL Spencer sarebbe stata in pericolo e, infatti, qualcuno alla fine ha SPARATO all’editore colpendolo alla schiena con la sua stessa pistola d’oro. Il misterioso attentatore si è introdotto a villa Spencer dopo aver sabotato il ...

Anticipazioni americane Beautiful : una donna misteriosa arriverà a Los Angeles : Il giallo sembra il colore che sta prendendo il sopravvento nelle puntate americane di Beautiful che andranno in onda nel prossimo periodo. Come avrete notato, molte delle nostre Anticipazioni americane stanno “spoilerando” come, episodio dopo episodio, stia venendo intessuta una trama che mette Bill Spencer al centro del mirino di molti personaggi, ognuno dei quali – per un motivo o per un altro – sta accumulando rabbia ...

Beautiful - anticipazioni americane : PAM potrebbe voler uccidere BILL? : Nelle recenti puntate americane di Beautiful si è tornati a dedicare spazio ad un rapporto che, nel corso degli ultimi anni, era stato lasciato un po’ nell’ombra nella narrazione delle vicende: si tratta di quello che lega Pamela Douglas alla pronipote Steffy Spencer. La sorella di Stephanie in passato aveva già mostrato una certa predilezione per la giovane parente. Era l’epoca in cui, prima di Liam, la rivalità tra Steffy e ...

Beautiful : BILL cita KATIE in tribunale - anticipazioni : Vi avevamo già riportato che, dopo aver appreso della relazione nata tra KATIE e Wyatt, BILL avrebbe sferrato un contrattacco, alla luce del fatto che il figlio non ha voluto porre fine alla liaison con l’ex matrigna (alla quale ha tra l’altro chiesto di sposarlo). All’editore non soltanto ha fatto infuriare il non essere stato informato fino a cose fatte, ma soprattutto BILL vede la relazione fortemente inappropriata, specie ...

Beautiful - anticipazioni puntata di mercoledì 7 marzo 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di mercoledì 7 marzo 2018: Il passato flirt tra Ridge Forrester (Thorsten Kaye) e Quinn Fuller (Rena Sofer) viene alla luce e così i due non possono che dire la verità ad Eric (John McCook), spinti pure dall’insistenza di Sheila Carter (Kimberlin Brown)… Una romantica gita in macchina organizzata da Coco Spectra (Courtney Grosbeck) e R.J. Forrester (Anthony Turpel) potrebbe trasformarsi in ...

Beautiful - anticipazioni puntate dal 12 al 17 marzo : il ritorno di Caroline [VIDEO] : Un grande ritorno ci attende nelle prossime puntate italiane di Beautiful: Caroline Spencer! La bellissima e dolcissima nipote di Bill si ripresenterà a Los Angeles assieme a Douglas, il figlio che ha avuto con Thomas. Sebbene il personaggio interpretato da Linsey Godfrey sia molto amato dal pubblico, il suo rientro, proprio ora che le cose tra Thomas e Sally vanno a gonfie vele, non farà molto piacere ai fan della nuova coppia. Vediamo tutte le ...

Beautiful : il ritorno di THOMAS sarà legato a SALLY (anticipazioni americane) : Manca poco! Nelle puntate americane di Beautiful, Pierson Fodè riprenderà i panni di THOMAS Forrester a partire dall’episodio in onda il 9 marzo. Per l’attore, il cui personaggio è uscito di scena lo scorso settembre, sarà tuttavia una breve permanenza, utile ai fini della narrazione ma che, almeno ad oggi, non comporterà un suo reintegro in pianta stabile. Fodè, infatti, ha deciso di non rinnovare il contratto che dal 2015 lo ha ...

Beautiful - anticipazioni e trame puntate dal 12 al 17 marzo 2018 : anticipazioni settimanali puntate BEAUTIFUL da lunedì 12 a sabato 17 marzo 2018: Brooke interroga Coco e R.J., fino a quando i due ammettono di aver avuto un incidente perché Coco stava mandando messaggi mentre guidava. Intanto, alla Spectra Fashion, giunge una telefonata di Caroline, che vuole parlare con Thomas del figlio… Charlie va a trovare Sheila e lei prima lo ringrazia, poi velatamente lo ricatta dicendogli che se non pagherà il ...

Anticipazioni Beautiful trama puntate 12-17 marzo 2018 : Steffy spara a Sheila! : Anticipazioni Beautiful trama puntate da lunedì 12 marzo a sabato 17 marzo 2018: Steffy, agitata, punta la pistola contro Sheila e lascia partire un colpo! Anticipazioni Beautiful: Sheila stramazza a terra e Steffy rischia di finire nei guai! Quinn e Ridge alla ricerca disperata di Eric! Caroline vuole ritornare con Thomas e Sally fraintende un loro momento di vicinanza! Non smettono di sorprenderci le news sulla soap più longeva ...