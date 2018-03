Batistuta piange Astori | “vorrei essere a Firenze per dirgli addio”

calcioweb.eu

(Di giovedì 8 marzo 2018) FUNERALI- “Sono dall’altra parte del mondo, ma vorreiper dire addio a Davide con la mia gente“. Gabriel Omarmette nero su bianco la sua commozione nel giorno dell’ultimo saluto al capitano della Fiorentina, Davide. L’idolo dei tifosi viola ha affidato a una lettera pubblicata dai media argentini il suo pensiero sulla tragedia che ha sconvolto tutto il mondo del calcio. “Quando è arrivata la terribile notizia della morte del nostro capitano a Reconquista (la città dovevive, ndr) ho avuto la stessa reazione di tutti: ero sotto shock, senza parole, per una morte senza risposta”, scrive l’ex attaccante argentino. “Un giocatore che muore nel sonno è qualcosa di inspiegabile, incredibile, inaccettabile. Un trauma che colpisce la comunità e in particolare il nostro mondo. Non ho ...