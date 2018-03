Barbara d' Urso lascia Domenica Live? Myrta Merlino possibile sostituta | i rumors

RICCARDO SIGNORETTI 'CACCIATO' DA MEDIASET/ Spesso ospite di Barbara D'Urso. Memorabile lite con la Mosetti : RICCARDO SIGNORETTI cacciato da MEDIASET! Il direttore di Nuovo e Nuovo Tv annuncia sul suo profilo Facebook: "Sono nella lista degli opinionisti da non invitare più"(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 23:33:00 GMT)

“Morirò presto - ora vivo così”. Le condizioni choc dell’amato attore italiano. “Le mie notti al gelo - mi avete abbandonato tutti”. Amatissimo dal pubblico - ma caduto in disgrazia. Pubblica questa drammatica foto e si lancia in un duro sfogo incolpando anche Barbara D’Urso. Fan allibiti : Un sfogo lungo e particolarmente duro, comparso all’improvviso su Instagram. E che ovviamente non poteva passare inosservato. A scriverlo lui, l’attore Lorenzo Crespi, nome d’arte di Vincenzo Leopizzi, attore messinese molto famoso al pubblico italiano soprattutto per le tante fiction alle quali ha preso parte nel corso della sua carriera, spaziando da Carabinieri a Gente di Mare fino a Mogli a Pezzi e Vita da Paparazzo. ...

Barbara D'Urso - fine del regno a Mediaset? 'Con chi la vogliono sostituire alla domenica' : Barbara D'Urso può dormire sonni tranquilli? Il suo dominio alla domenica pomeriggio è stabile? Secondo la firma di Dagospia Giuseppe Candela c'è una conduttrice che Mediaset ha notato e che ha ...

POMERIGGIO 5/ Barbara D'Urso attende la primavera : Oggi, mercoledì 7 marzo, alle 171.0 su Canale 5 si rinnova l’appuntamento con POMERIGGIO 5, il programma condotto da Barbara D’Urso. Spazio all'Isola dei famosi 2018.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 15:45:00 GMT)

Chiara Nasti smentisce Barbara d’Urso sull’ospitata a Domenica live : Domenica live: Chiara Nasti replica alle parole di Barbara d’Urso La consegna del tapiro da parte di Striscia a Barbara d’Urso per la cancellazione, tra le altre cose, dell’ospitata di Chiara Nasti a Domenica live è stata mandata in onda due sere fa, ma la fashion blogger ha deciso di chiarire le cose soltanto ieri sera. Chiara ha precisato attraverso dei video caricati sulle sue Instagram Stories che molti sui fan le hanno ...

LORENZO CRESPI ENTRA IN POLITICA/ Gli sfoghi su Twitter dell'opinionista di Barbara D'Urso : Cambiamento radicale nella vita di LORENZO CRESPI che rinuncia alla recitazione e a Barbara D'Urso per tornare nella sua Messina e darsi alla POLITICA, questa volta gli andrà meglio?(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 00:09:00 GMT)

Barbara D’Urso riprende Lory Del Santo a Pomeriggio 5 : Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso contesta le parole di Lory Del Santo Seconda parte di Pomeriggio 5 dedicata a L’Isola dei Famosi nella puntata odierna del talk show condotto quotidianamente da Barbara D’Urso su Canale 5. Così la bislacca conduttrice, insieme ai suoi ospiti, hanno commentato quanto accaduto ieri sera nell’appuntamento in prime time con il reality show Mediaset. Per l’occasione questo Pomeriggio si sono accomodati presso il ...

POMERIGGIO 5/ Barbara D'Urso conquista ottimi ascolti anche con lo speciale sulle Elezioni : Oggi, martedì 6 marzo 2018, alle 17.10 su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di POMERIGGIO 5, condotto da Barbara D'Urso. Spazio all'Isola dei famosi.(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 15:33:00 GMT)

Striscia adesso colpisce Barbara d'Urso : canna-gate all'Isola - terremoto a Mediaset : A Mediaset i nervi sono sempre più tesi. L'argomento è sempre lo stesso: il canna-gate dell'Isola dei famosi. Nelle ultime settimane Barbara d'Urso e Striscia la Notizia sono sempre state sulla stessa ...

Lorenzo Crespi entra in politica/ Chiuderà con Barbara d'Urso e la tv? : Cambiamento radicale nella vita di Lorenzo Crespi che rinuncia alla recitazione e a Barbara d'Urso per tornare nella sua Messina e darsi alla politica, questa volta gli andrà meglio?(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 14:52:00 GMT)

Isola dei Famosi - Barbara D'Urso replica alla Marcuzzi; Striscia - video choc : Dopo l’esplosione del canna gate Striscia la notizia, Pomeriggio 5 e Domenica Live si sono occupate dell’intricato caso nato dalle accuse di Eva Henger nei confronti di Francesco Monte. Dopo aver l’intervista a Chiara Nasti, Max Laudadio ha fatto ascoltare i fuori onda della chiacchierata con l’attrice ungherese. In seguito è stata fatta ascoltare ad Alessia Marcuzzi la testimonianza di una naufraga che confermava quanto riferito in palapa ...

Barbara d’Urso : ecco perché Chiara Nasti non è andata a Domenica Live : Striscia la notizia, tapiro a Barbara d’Urso: Isola dei Famosi, canna-gate e Chiara Nasti Ennesimo tapiro di Striscia la notizia a Barbara d’Urso. Questa volta la conduttrice napoletana è stata raggiunta da Valerio Staffelli per gli ultimi sviluppi del canna-gate che ha travolto l’Isola dei Famosi. In particolare, nel corso dell’ultima puntata di Domenica Live, […] L'articolo Barbara d’Urso: ecco perché Chiara ...

Barbara D’Urso vittima di un complotto? L’indiscrezione di Striscia : Striscia la notizia: complotto contro Barbara D’Urso? Barbara D’Urso ha ricevuto l’ennesimo tapiro da Striscia la notizia. Ad annunciarlo è stata la stessa conduttrice nella puntata odierna di Pomeriggio Cinque: “Non so se si tratta del mio 15esimo o 16esimo tapiro”. Il tapiro è stato consegnato da Valerio Staffelli insinuando al fatto che qualcuno voglia mettere il bavaglio alla conduttrice. Il motivo? Non ...

Tapiro a Barbara D'Urso - Striscia la Notizia : 'Perché non inviti Chiara Nasti?' : Barbara D'Urso aveva annunciato per la puntata di ieri di Domenica Live che avrebbe sottoposto Nadia Rinaldi e Cecilia Capriotti alla macchina della verità per confrontare le versioni delle due ex ...