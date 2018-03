Banco BPM | accordo con la Cassa nazionale di previdenza forense

Vendite diffuse su Banco BPM : Aggressivo avvitamento per la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano , che tratta in perdita del 4,99% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di Banco BPM è ...

Banco BPM approva il piano di compensi in azioni e il programma di acquisto azioni proprie : Banco BPM distribuirà un compenso in azioni al personale più rilevante , al raggiungimento di predeterminate condizioni di redditività, stabilità patrimoniale e liquidità del Gruppo, per un ...

Banco BPM - ok BCE a modelli interni per requisiti patrimoniali : Banco BPM comunica di aver ricevuto in data 16 febbraio 2018 dalla Banca Centrale Europea l'autorizzazione all'adozione dei propri sistemi interni di risk management , modelli AIRB, ai fini della ...

Accordo Carraro-Banco BPM - siglato finanziamento fino a un massimo di 100 milioni di euro : siglato il contratto di finanziamento pluriennale per un ammontare massimo pari a 100 milioni di euro tra il Gruppo Carraro e Banco BPM già preannunciato lo scorso 9 febbraio. Il finanziamento, ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano - news : Atlantia a +2 - 9% - Banco BPM a +2 - 1% (14 febbraio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca un rimbalzo. Occhi puntati sui titoli bancari, che ieri hanno perso molto.

Fusione Mps - Banco BPM - Bper - Carige e Creval : quanto c'è di vero? : Peraltro, Razzoli ha definito la Fusione tra le banche italiane come il " progetto Overlord ", che per potersi realizzare dovrebbe comunque ottenere l'appoggio del Ministero dell'economia e delle ...

Banco BPM nella Trade Club Alliance - intesa con il Santander : In particolare il mondo delle PMI, che richiede consulenza e servizi non solo per la finanza ma anche per il bilancio, l'export e le regole fiscali, viene supportato dall'istituto guidato da Giuseppe ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano - news : Banco BPM a +3% - Fca a +2 - 6% - 12 febbraio 2018 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI inizia una nuova settimaan con gli occhi puntati su Wall Street e le parole di Donald Trump.

Spunti in acquisto sui bancari. Banco BPM in pole : Teleborsa, - Tornano gli acquisti sui titoli bancari di Piazza Affari con l'indice di riferimento FTSE IT Banks che guadagna l'1,07% in linea con la buona performance mostrata dall'intero settore a ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano - news : Banco BPM a +3% - Fca a +2 - 6% (12 febbraio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI inizia una nuova settimaan con gli occhi puntati su Wall Street e le parole di Donald Trump.

Accordo Carraro-Banco BPM per finanziamento fino a max 100 milioni : Teleborsa, - È stata sottoscritta in data odierna una "Underwriting and Commitment Letter" relativa ad un Accordo finanziamento pluriennale per un ammontare massimo pari a 100 milioni di Euro tra il ...