bambini ospedale robot scuola 

Innovazione - scuola e sanità : un robot connette i bambini in ospedale con la propria classe : Il robot presente in classe trasmette in streaming le lezioni e le immagini della vita della classe mentre il bambino ospedalizzato o da casa, può guidare il proprio robot dotato di ruote per poterlo ...

Palermo - bimbo di 14 mesi muore di meningite/ La tragedia nell’Ospedale dei bambini : Palermo, bimbo di 14 mesi muore di meningite: la tragedia nell’Ospedale dei Bambini. Una meningite fulminante ha ucciso un bimbo di un anno e due mesi nelle scorse ore(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 15:51:00 GMT)

"Colora il camice del dottore" - così i bambini in ospedale superano la paura : L'idea di due mamme imprenditrici di Sarzana: i primi trenta kit gratuiti già consegnati a Massa. Ora una raccolta fondi per estendere il progetto ai reparti...

Bari - l’ospedale pediatrico si colora con i disegni Disney. «E ai bambini piace anche Klee» : Delfini che nuotano in acque blu, pinguini, conigli, maialini, scoiattoli. E, ancora, una navicella spaziale in orbita in uno spazio giallo limone punteggiato da stelle bianche. Immagini di serenità, di gioia. Il reparto di Risonanza magnetica dell’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari si colora e si «umanizza» grazie alle raffinate illustrazioni di Sally Galotti, designer di fama internazionale e disegnatrice di Walt Disney. Il progetto, ...

Palermo : via barelle da corridoi Ospedale dei bambini - si apre un reparto in disuso (2) : (AdnKronos) - "Ovviamente - sottolineano dal Nursind - ci auguriamo che la gestione del nuovo 'reparto' non ricada sul personale attualmente in servizio già esausto dalla continua ma prevedibile urgenza. Dunque auspichiamo che venga reperito nuovo personale anche attraverso lo scorrimento delle grad

Palermo : via barelle da corridoi Ospedale dei bambini - si apre un reparto in disuso : Palermo, 17 gen. (AdnKronos) - Niente più barelle nei corridoi del Pronto soccorso dell'Ospedale dei bambini di Palermo. Nei prossimi giorni la direzione dovrebbe infatti sistemare i piccoli pazienti nei locali di un vecchio reparto al momento in disuso e che verrano sistemati. La soluzione per far

Napoli - emergenza all’ospedale dei bambini Santobono : triage con un foglio appeso al muro : La denuncia su Facebook della consigliera regionale Pd Bruna Fiola (Pd): "Chiesta audizione alla commissione Sanità"

Enna all'Ospedale Umberto I Befana dei Vigili del fuoco per i bambini ricoverati : ... i clown dell'Associazione Happy Smile, hanno dato vita ad un momento di spensieratezza ed allegria in continuità con il meraviglioso rapporto che da sempre lega i Vigili del fuoco al mondo dei ...

Fuga di gas a Merano : due bambini all'ospedale : Merano. Momenti di paura in serata per una Fuga di gas in un condominio di piazza San Vigilio a Merano. Due bambini sono stati trasportati in via precauzionale all'ospedale Franz Tappeiner a causa ...

Sanità : mille bambini nati all’ospedale di Avezzano nel 2017 : Presso l’ospedale di Avezzano è nato questa mattina il bebè numero 999, un maschietto che pesa 3 chili e 700 grammi: tra oggi e domani, annuncia l’ospedale, verrà sicuramente centrata e superata la soglia dei 1.000 parti, dal momento che altre donne sono in fase di travaglio. “Un ottimo risultato – dichiara il manager della Asl, Rinaldo Tordera – in un periodo in cui c’è ovunque un forte decremento delle ...

Vasco Rossi all’ospedale Rizzoli di Bologna è il “Dottor Sorriso” per il Natale dei bambini malati (video) : Anche quest'anno la visita di Vasco Rossi all'ospedale Rizzoli di Bologna ha portato qualche ora di entusiasmo e sorrisi tra i pazienti del reparto pediatrico. Si è rinnovato anche stavolta l'appuntamento organizzato dalla onlus Ansabbio (l'Associazione nazionale spettacolo a beneficio bambini in ospedale) di Dario Cirrone, fondatore del progetto Star Therapy, con protagonisti Vasco Rossi e Gaetano Curreri degli Stadio impegnati a portare un ...

Parma. Doni e sorrisi all’Ospedale dei bambini Pietro Barilla : Aria di gioia, visi emozionati e solidarietà all’Ospedale dei Bambini “Pietro Barilla” di Parma. Le autorità cittadine si sono date appuntamento nel nosocomio per il tradizionale momento della distribuzione dei Doni ai piccoli degenti offerti dalla Fondazione CariParma. Presenti il Sindaco…Continua a leggere →

LADRI DEI REGALI DI NATALE IN PEDIATRIA/ Ospedale Sanremo - giochi rubati ai pazienti bambini malati : LADRI dei REGALI di NATALE in PEDIATRIA all'Ospedale di Sanremo: giochi e pacchetti rubati in corsia ai piccoli bambini e pazienti malati. La città "corre" ai ripari e risponde al meglio(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 16:26:00 GMT)