Avvocati | al via il credito agevolato

Stupri Rimini - i tre minorenni condannati a nove anni e otto mesi in abbreviato. Gli Avvocati : “Sono pentiti” : È arrivata anche per i minorenni del branco la sentenza per gli Stupri di Rimini, le aggressioni ai danni di una donna polacca e una trans peruviana lo scorso 26 agosto. nove anni e otto mesi, in rito abbreviato, la pena stabilita dal gup del Tribunale per i minorenni di Bologna I tre sono i complici di Guerlin Butungu, congolese 20enne considerato il capo del gruppo, già condannato a 16 anni. La decisione del gup Luigi Martello è arrivata dopo ...

Avvocati : ecco come cambiano le notifiche a mezzo posta e via PEC nel 2018 Video : Al fine di completare il processo di liberalizzazione e di assicurare, a decorrere dal 2018, l'efficiente svolgimento del servizio di notificazioni a mezzo posta, il comma 461 della legge di bilancio 2018 apporta modifiche alla disciplina delle notificazioni a mezzo posta [Video] ovvero alla vecchia legge n. 890/1982. Vediamo tutte le novita' e cosa cambia da quest’anno. Innanzitutto viene previsto che gli ufficiali giudiziari, per la ...