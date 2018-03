Auguri da macho Il messaggio di Putin per la Festa della Donna

huffingtonpost

(Di giovedì 8 marzo 2018) Glidel presidente russo Vladimiralle donne per l'8 marzo non suonano esattamente come il miglior auspicio per un futuro di parità di genere. Il presidente ha citato i versi del poeta sovietico Andrey Dementyev: "Solo voi, nostre care donne, siete capaci di creare un clima ospitale a lavoro e a casa, di portare il peso delle faccende quotidiane, di prendersi curacasa e dei figli e di essere un esempio morale da seguire", ha detto nel suotrasmesso dalla tv federale Rossiya-24.ha poi lodato le madri di famiglie numerose e quelle che hanno adottato bambini orfani. "Sappiamo che il cuore di unaè il più fedele, che il suo perdono è il più toccante e che l'amore materno è realmente infinito", ha aggiunto, augurando a tutte "amore e felicità". "So che tutte le donne sono belle", ha poi detto...