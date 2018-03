Audi Italdesign Pop Up Next | per battere il traffico la soluzione è volare

Italdesign Pop.Up Next - adesso c'è anche Audi : L'effetto "wow" l'ha generato l'anno scorso, quando è stato svelato al mondo per la prima volta: al Salone di Ginevra di quest'anno non passerà sicuramente inosservato ma di sicuro non catalizzerà su di sé l'attenzione. Eppure, il Pop.Up diventa Pop.Up Next e qualche ...