Atalanta | il retroscena da brividi di Percassi su Astori

Atalanta - Gasperini : 'Ottima prestazione - non dovevamo perdere'. Poi svela un retroscena su Batshuayi... : Nell'economia del gioco d'attacco è importante, poi stasera è stato meglio Ilicic. Bravissimo nel primo, nel secondo ha sfruttato l'inserimento di Cristante. Il Papu non lo discutiamo'. ILICIC - '...

Atalanta - Gasperini rammaricato e ‘arrabbiato’ con la difesa poi un clamoroso retroscena su Batshuayi : L’ Atalanta è uscita sconfitta dal match con il Borussia Dortmund, nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League, ma i due goal segnati al Signal Iduna Park lascia aperto il discorso qualificazione. Ai microfoni di ‘Sky Sport’, Gasperini ha commentato così la prestazione della sua squadra: “C’è rammarico ma c’è la sensazione di aver fatto per lunghi tratti un’ottima gara, abbiamo preso ...

Retroscena Atalanta : Petagna era sul mercato! : L’Atalanta ha provato a cedere l’attaccante nel mercato di Gennaio. Arriva un’indiscrezione da bergamonerazzurra.com: il club di Percassi ha provato a piazzare Andrea Petagna nella sessione di mercato, appena conclusa. Già nella sessione estiva la società bergamasca aveva deciso di cedere l’attaccante in cerca di una punta in grado di garantire più gol, ma non si trovò l’accordo e l’attaccante rimase a ...