Astori | oggi lutto cittadino a Firenze | un minuto di silenzio e saracinesche abbassate

Astori : oggi l'addio al capitano viola : Firenze listata a lutto per l'ultimo saluto al capitano della Fiorentina morto nella notte tra sabato e domenica a Udine, dove era in ritiro con la sua squadra - Si svolgeranno questa mattina alle 10 ...

Astori - oggi la camera ardente : La salma è partita questa mattina per Coverciano. Domani alle 10 saranno celebrati i funerali nella basilica di Santa Croce - E' partita questa mattina da Udine la salma del capitano della Fiorentina ...

Morte Davide Astori - il commovente racconto del centrocampista del Foggia Agazzi : Morte Davide Astori – La Morte di Davide Astori ha sconvolto tutti, dai compagni ai tifosi fino ad arrivare ai colleghi. Nelle ultime ore è arrivato un commovente racconto di Davide Agazzi, centrocampista del Foggia: “La tragica Morte di Astori ci tocca particolarmente perché si tratta di un collega e, soprattutto per questo, lo sentiamo molto vicino. Domenica scorsa è stata una giornata davvero particolare e triste, è giusto che ...

La Sindrome di Brugada ha ucciso Astori?/ Oggi l'autopsia : Davide soffriva forse di questa patologia : La morte di Davide Astori per arresto cardiaco ha riacceso l'attenzione sulle patologie coronariche difficili da diagnosticare e che colpiscono i più giovani quali la Sindrone di Brugada(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 16:46:00 GMT)

Morte Astori : le condoglianze di Foggia ed Empoli : Il posticipo di Serie B tra Foggia ed Empoli, valido per la 29^ giornata del campionato e programmato per questa sera alle ore 20:30 allo stadio "Pino Zaccheria", non avrà il suo calcio di inizio poiché rinviato a data da destinarsi. Come ben noto, a causa della Morte di Davide Astori - presso l'albergo "Là di Moret" ad Udine, dove il calciatore si trovava in ritiro con la Fiorentina che avrebbe dovuto giocare ieri contro l'Udinese alle 15 - la ...

