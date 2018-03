Astori | oggi l' addio al capitano viola

In 10 mila oggi per i funerali di Astori Dopo Firenze - l'addio in Val Brembana : Il triste giovedì d'addio a Davide Astori inizierà questa mattina a Firenze alle 10, nella Basilica di Santa Croce, col funerale per quella vita spezzata nel sonno di sabato notte, a 31 anni.

Morte Davide Astori - il commovente racconto del centrocampista del Foggia Agazzi : Morte Davide Astori – La Morte di Davide Astori ha sconvolto tutti, dai compagni ai tifosi fino ad arrivare ai colleghi. Nelle ultime ore è arrivato un commovente racconto di Davide Agazzi, centrocampista del Foggia: “La tragica Morte di Astori ci tocca particolarmente perché si tratta di un collega e, soprattutto per questo, lo sentiamo molto vicino. Domenica scorsa è stata una giornata davvero particolare e triste, è giusto che ...

La Sindrome di Brugada ha ucciso Astori?/ Oggi l'autopsia : Davide soffriva forse di questa patologia : La morte di Davide Astori per arresto cardiaco ha riacceso l'attenzione sulle patologie coronariche difficili da diagnosticare e che colpiscono i più giovani quali la Sindrone di Brugada(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 16:46:00 GMT)

Morte Astori - oggi l'autopsia. Fiorentina e Cagliari ritirano la maglia numero 13 : #DA13 ?? pic.twitter.com/KXP6s8WFlG - ACF Fiorentina , @acfFiorentina, 6 marzo 2018

Morte Astori : le condoglianze di Foggia ed Empoli : Il posticipo di Serie B tra Foggia ed Empoli, valido per la 29^ giornata del campionato e programmato per questa sera alle ore 20:30 allo stadio "Pino Zaccheria", non avrà il suo calcio di inizio poiché rinviato a data da destinarsi. Come ben noto, a causa della Morte di Davide Astori - presso l'albergo "Là di Moret" ad Udine, dove il calciatore si trovava in ritiro con la Fiorentina che avrebbe dovuto giocare ieri contro l'Udinese alle 15 - la ...

Morto Davide Astori - capitano Fiorentina/ Famiglia sotto choc - Della Valle : “Oggi avrebbe firmato il rinnovo” : Morto Davide Astori, capitano Della Fiorentina. Famiglia sotto choc, Della Valle sconvolto: “Oggi avrebbe firmato il rinnovo”. Le ultime notizie sul decesso del difensore 31enne(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 06:31:00 GMT)

Morte Astori - anche Conte sotto shock : sconfitta col City ma “oggi non riesco a parlare di calcio” : Morte Astori – Antonio Conte conosceva bene Davide Astori per averlo allenato in Nazionale. Questa per l’allenatore del Chelsea è stata una giornata nera. Costretto controvoglia a giocare ugualmente la gara contro il City nonostante il pessimo stato d’animo dopo la notizia della Morte di Astori. Nel post gara, dopo la sconfitta, il tecnico ha parlato ai cronisti dimostrando di non aver molta voglia di discutere di calcio: “oggi ...