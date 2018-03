Astori | l' ultimo saluto | funerali in Santa Croce

Firenze - l’ultimo saluto a Davide Astori : La Fiorentina, con tutti i giocatori, dirigenti e tecnici è arrivata nella Basilica di Santa Croce per i funerali del capitano viola. Piazza gremita di tifosi

L'ultimo saluto a Davide Astori: la giornata in diretta Il funerale alla Basilica Santa Croce di Firenze

Funerale Davide Astori – L'ultimo saluto. E' un giorno tristissimo per tutto il mondo del calcio e non solo per i funerali di Davide Astori, trovato morto nella stanza dell'albergo prima della gara di campionato contro l'Udinese, morte naturale in seguito ad arresto cardiocircolatorio. Centinaia le persone presenti in piazza Santa Croce a Firenze per i funerali, c'è anche chi è arrivato alle 7 per

Fiorentina, ultimo saluto ad Astori: folla commossa a Coverciano. Batistuta:"Vorrei essere lì…" folla commossa alla camera ardente allestita a Coverciano per Davide Astori. Un applauso scrosciante all'arrivo del feretro e tante le lacrime tra i tifosi presenti.

