Astori | il giorno dei funerali | centinaia di persone in piazza Santa Croce

Funerale Davide Astori - è il giorno dell’ultimo saluto : Corone di fiori da Juve - Lazio - Sassuolo e Chievo : Funerale Davide Astori – L’ultimo saluto. E’ un giorno tristissimo per tutto il mondo del calcio e non solo per i funerali di Davide Astori, trovato morto nella stanza dell’albergo prima della gara di campionato contro l’Udinese, morte naturale in seguito ad arresto cardiocircolatorio. Centinaia le persone presenti in piazza Santa Croce a Firenze, c’è anche chi è arrivato alla 7 per posizionarsi nelle prime ...

Astori : Firenze - lutto in giorno funerali : ... in accordo con le autorità scolastiche competenti, autonomi momenti di riflessione e di approfondimento sul tema del valore dello sport e del calcio in particolare. 6 marzo 2018 Diventa fan di ...

DAVIDE Astori - IL GIORNO DOPO LA MORTE/ La Fiorentina rinnova il contratto e devolve l'ingaggio alla famiglia : Morto DAVIDE ASTORI, capitano della Fiorentina. famiglia sotto choc, Della Valle sconvolto: “Oggi avrebbe firmato il rinnovo”. Le ultime notizie sul decesso del difensore 31enne(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 22:54:00 GMT)

Lutto Astori - Dani Alves : 'Ogni giorno muoiono tantissimi bambini altrettanto importanti' : Penso che Davide abbia fatto quel che doveva in questo mondo caotico e che ormai sia in un mondo migliore. Nel mondo però ogni giorno muoiono di fame migliaia di bambini che non ricevono altrettanta ...

'La verità sulla morte di Davide Astori'. Il giorno dopo - ecco di cosa si parla : Un'altra cosa va detta: non c'è sempre una causa per una morte improvvisa e le morti improvvise giovanili sono un tema molto complesso: la scienza - come si legge sul Corriere - non ha ancora ...

“La verità sulla morte di Davide Astori”. Il giorno dopo - ecco di cosa si parla. Finora si è ipotizzato un arresto cardiocircolatorio - ma le cause del decesso potrebbero essere altre. “Perché dai controlli nessuno si è accorto di nulla” : La morte di Davide Astori è stata un fulmine a ciel sereno che ha sconvolto la sua famiglia, l’Italia e il mondo. Tutti sono rimasti senza fiato alla notizia della prematura scomparsa del capitano della Fiorentina morto improvvisamente nel sonno a 31 anni e ritrovato senza vita in albergo a poche ore della partita contro l’Udinese. Ma perché è morto? Le prime indiscrezioni hanno parlato di un possibile arresto cardio-circolatorio del calciatore ...

Firenze - il giorno dopo. Unita nel dolore piange Astori - il suo capitano : L'abbraccio del mondo, a più livelli, per la tragedia è stato sorprendente e ammirevole. E Firenze si è stretta intorno a sé e ha sentito la virtuale vicinanza dell'esterno. È una tristezza strana, ...

Astori - sindaco Firenze proclama lutto cittadino per giorno funerali : ... la condotta esemplare di professionista attaccato ai più autentici valori della maglia viola, della Nazionale italiana nella quale ha giocato e del mondo dello sport in generale e, non ultima, la ...