Astori | diretta funerali | piazza Santa Croce attende in silenzio l' ingresso del feretro

L’ultimo saluto a Davide Astori : la giornata in diretta : L’ultimo saluto a Davide Astori: la giornata in diretta Il funerale alla Basilica Santa Croce di Firenze Continua a leggere L'articolo L’ultimo saluto a Davide Astori: la giornata in diretta proviene da NewsGo.

Astori - diretta funerali : applausi assordanti all'arrivo del feretro : È appena giunto davanti a Santa Croce il feretro di Davide Astori, in mezzo agli applausi assordanti della piazza dove si sono radunati i tanti tifosi che non sono riusciti a trovare posto...

Astori - in migliaia per i funerali a Firenze insieme a tutto il mondo del calcio -Diretta : Centinaia di tifosi radunati in piazza Santa Croce da poco dopo l'alba e anche grandi personalità del calcio mondiale per i funerali di Davide Astori: Firenze e la Fiorentina si apprestano...

I funerali di Davide Astori : l’addio del calcio italiano al capitano viola Diretta : La camera ardente è stata visitata da oltre 12mila persone. La cerimonia nella basilica di Santa Croce officiata dall’arcivescovo Giuseppe Betori

Funerali di Davide Astori - l'ultimo saluto al difensore in diretta : Il mondo del calcio è sotto shock, il presidente del Coni decide di annullare le gare in programma sia per la serie A che per la serie B. Morte Astori, la tragica mattinata all'Hotel Là di Moret ...

Davide Astori : alle 9 - 30 i funerali in Santa Croce - e in diretta su Sky - : 'Ciao Capitano, speciale Davide Astori': è il titolo dell'ultimo saluto in diretta giovedì 8 marzo dalle 9,30 su Sky Sport 24 e in streaming su Skysport.it Ha chiuso ieri sera la camera ardente Ha ...

Astori : camera ardente a Coverciano. LA DIRETTA : Domani, invece, ai funerali che si terrano nella basilica di Santa Croce e che vi trasmetteremo in Live streaming sul nostro sito , sono attese rappresentanze di tutte le società di Serie A e di ...

Astori - la Fiorentina lascia Coverciano tra gli applausi. LA DIRETTA : Domani, invece, ai funerali che si terrano nella basilica di Santa Croce e che vi strametteremo in Live streaming sul nostro sito , sono attese rappresentanze di tutte le società di Serie A e di ...

Astori - camera ardente aperta al pubblico dalle 16.30 a Coverciano. LA DIRETTA : ... sono attese rappresentanze di tutte le società di Serie A e di tutto il mondo istituzionale del calcio e dello sport. 10.30 Il feretro partito da Udine La salma del capitano della Fiorentina Davide ...

Astori - oggi la camera ardente a Firenze : segui la diretta dalle 15 : Davide Astori torna a Firenze. La salma del capitano della Viola è già partita da Udine per raggiungere Coverciano, dove nel pomeriggio sarà allestita la camera ardente. La Procura aveva firmato ieri ...

Francesca Fioretti - fidanzata di Davide Astori/ Il saluto in diretta tv a Le Iene : "E' stato tremendo" : Francesca Fioretti, chi è la fidanzata di Davide Astori, capitano della Fiorentina morto a 31 anni per un infarto. Il loro amore per i viaggi condiviso anche dalla figlia Vittoria.(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 13:50:00 GMT)

Morte Davide Astori - gli aggiornamenti in diretta : Lo aspettavano alle 9.30 per la colazione nella sala ristorante dell'albergo "La' di Moret" di Udine, sede del ritiro della Fiorentina in vista della gara con l'Udinese. Quando non lo hanno visto ...