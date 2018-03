Astori | diretta funerali | Badelj ricorda il Capitano Sei la nostra certezza

Morte Astori - Chiellini si commuove in diretta : lacrime del difensore [VIDEO] : Morte Astori – La Juventus ha staccato il pass per i quarti di finale di Champions League dopo il successo in trasferta contro i Tottenham, vittoria dedicata al difensore Davide Astori, trovato morto nella stanza d’albergo prima della gara di campionato contro l’Udinese. Particolarmente commosso il difensore Giorgio Chiellini: “Sarà un giorno difficile perché andremo a dare l’ultimo saluto ad Astori. La vita, però, ...

Astori - diretta funerali : lacrime e commozione - il padre di Francesca Fioretti sta meglio dopo il malore : «Davide Astori sarà fiorentino per sempre. Vogliamo ricordarlo in questa Basilica che l'Italia ha voluto fosse il sacrario degli uomini più illustri che l'hanno onorata, e...

Astori - diretta funerali : malore per il padre della compagna Francesca Fioretti : «In questa Basilica vengono onorati i cittadini illustri di Firenze. Davide Astori, un esempio a livello umano, sarà un fiorentino per sempre». Questo un estratto dei passaggi...

I funerali di Davide Astori : l’addio del calcio italiano al capitano viola Diretta : La camera ardente è stata visitata da oltre 12mila persone. La cerimonia nella basilica di Santa Croce officiata dall’arcivescovo Giuseppe Betori

Funerali di Davide Astori - l'ultimo saluto al difensore in diretta : Il mondo del calcio è sotto shock, il presidente del Coni decide di annullare le gare in programma sia per la serie A che per la serie B. Morte Astori, la tragica mattinata all'Hotel Là di Moret ...

