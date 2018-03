Astori | centinaia in piazza per funerali

Astori - il giorno dei funerali : centinaia di persone in piazza Santa Croce : FIRENZE - centinaia di persone si sono riversate in piazza Santa Croce a Firenze per i funerali di Davide Astori , che saranno celebrati nell'omonima basilica alle 10 dal cardinale Giuseppe Betori, ...

Davide Astori - funerali in Santa Croce/ Centinaia di fedeli già in coda per l’ultimo saluto : I funerali di Davide Astori, oggi, alle 10, alla Basilica di Santa Croce a Firenze. La bara passerà anche per lo stadio. Il primo cittadino ha proclamato il lutto cittadino(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 09:01:00 GMT)

Astori - alla camera ardente centinaia di tifosi : "Funerali chiusi al pubblico". Da Chiesa a Biraghi - compagni commossi : L'ultimo saluto a Davide Astori, e funerali in forma privata e non aperti al pubblico. Tantissime persone sono arrivate al centro tecnico di Coverciano per la camera ardente per il capitano...

Astori - alla camera ardente centinaia di tifosi e gente comune. Tra gli ex compagni anche De Rossi e Belotti : L'ultimo saluto a Davide Astori. Tantissime persone sono arrivate al centro tecnico di Coverciano per la camera ardente per il capitano della Fiorentina, scomparso nella notte tra sabato e...

