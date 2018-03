' Artico' in mostra a Milano

Il pArticolare Where the Water Tastes Like Wine si mostra nel trailer di lancio : Where the Water Tastes Like Wine è l'interessante titolo di Dim Bulb Games, annunciato in uscita poco tempo fa, che vi permetterà di viaggiare attraverso gli Stati Uniti, incontrando di volta in volta alcuni NPC con cui condividere interessanti storie. In tutto gli NPC saranno 16 e ognuno di essi sarà impersonato da uno scrittore, come ad esempio Emily Short, Jolie Menzel (il direttore narrativo di South Park: Scontri Di-Retti) ed Austin ...