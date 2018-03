Arriva l' app per pregare insieme a Papa Francesco

Arriva “Click to pray” una app per pregare : Arriva “Click to pray” una app per pregare La piattaforma ha diverse sezioni, è gratuita e da ora disponibile anche in lingua italiana Continua a leggere L'articolo Arriva “Click to pray” una app per pregare proviene da NewsGo.

8 Marzo - Arriva la Giornata internazionale della donna – Ecco i VIDEO più simpatici e significativi per gli auguri di “Buona Festa della Donna” su Facebook e WhatsApp : Giornata internazionale della donna – Il giorno dell’8 Marzo, Festa della donna, è dedicato alle lotte che sono state portate avanti dalle donne, alle loro conquiste sul piano dei diritti, senza mai dimenticare le discriminazioni e le violenze di cui sono vittime in molte parti del mondo ancora oggi. Sono in molti in questa occasione a condividere frasi, foto e VIDEO con le amiche e le colleghe, per fare degli auguri simpatici e ...

Rimini - approvato nuovo progetto Museo Fellini. Arrivano altri 3 milioni : Qui sorgerà un grande parco dell'immaginario felliniano dove si potranno vedere e toccare gli aspetti più propriamente fellineschi del cinema del regista riminese, attraverso spettacoli, allestimenti ...

Whatsapp : 68 minuti per cancellare i messaggi e Arrivano i vocali senza mani : Ogni settimana arrivano notizie circa le novità che saranno introdotte a breve su Whatsapp, l'applicazione dedicata ai messaggi più famosa al mondo. Qualche mese fa, tramite aggiornamento è stata introdotta la possibilità di eliminare i messaggi inviati per sbaglio. Però. è possibile usufruire della possibilità di cancellare quanto inviato solo entro sette minuti dall'invio. Secondo quanto riportato dal sito WABetaInfo, il tempo per la ...

L’app Salva una vita insegna come intervenire mentre Arrivano i soccorsi : Salva una vita è un'applicazione che permette di fornire un primo soccorso in caso di emergenza medica, in modo da sapere cosa fare nelle varie situazioni, senza rischiare di compiere manovre che possono provocare effetti negativi. L'app mette a disposizione video e immagini sulle tecniche di primo soccorso, numeri utili e un quiz per mettere alla prova la capacità di intervenire correttamente, in attesa del personale sanitario di ...

Tumore del pancreas : ecco i 4 fattori di rischio - Arriva l’app che informa i pazienti : E’ una vera e propria guida per il paziente colpito da Tumore del pancreas. Il suo obiettivo è aiutare chi si appresta a sottoporsi ad un complesso intervento chirurgico, spiegando nel dettaglio tutte le fasi, da prima del ricovero fino al ritorno a casa. Si chiama VisioMedic, ed è la prima app messa a punto per la Fondazione Poliambulanza di Brescia, polo ospedaliero di riferimento in Italia, dove vengono eseguite più di 50 resezioni ...

Reptilia Expo : L'affascinante mondo dei rettili Arriva al Palazzetto dello Sport di CORNAREDO nell'unica tappa in provincia di Milano : ... MI, Palazzetto dello Sport Centro Sportivo Sandro Pertini Viale dello Sport , ang. Viale della Repubblica, Sabato 17 e Domenica 18 Marzo 2018 Ingresso Mostra: dalle ore 10.00 alle ore 18.30 ...

“Ti sei rifatto - dicci la verità!”. Attacco frontale ad Alex di Uomini e Donne. Le ultime foto apparse sui social hanno destabilizzato i fan che non si sono di certo fatti sfuggire quel dettaglio. La sua risposta - però - è Arrivata subito e ha detto tutto : L’ex tronista del Trono Gay Alex Migliorni ha voluto rispondere a chi, sui social, lo avrebbe accusato di essere ricorso segretamente alla chirurgia estetica. Alex è rifatto? In molti se lo sono chiesto. Ad insospettire gli utenti, di fatto, sarebbero state le labbra di Alex, sembrate a questi ultimi un po’ più gonfie del solito. Una volta tirato in ballo l’ex protagonista di Uomini e Donne ha allora messo in pubblica piazza la verità, ...

Pro Calcio Tor Sapienza - Arriva il portiere Cappa : ROMA - La Pro Calcio Tor Sapienza ha comunicato di aver sottoscritto un accordo sino a fine stagione con Andrea Cappa, proveniente dalla lista gratuita. Andrea Cappa è un portiere nato nel 1993, ...

Whatsapp : Arrivano i pagamenti via app - ma avranno successo? : Whatsapp è l'applicazione per la messaggistica istantanea più utilizzata al mondo e le ragioni che hanno portato ad un successo così grande sono molteplici. Due fattori importanti, in quest'ottica, sono stati il rilascio dell'applicazione in un periodo di tempo favorevole, quando non c'era troppa concorrenza, e l'interfaccia grafica dell'applicazione, studiata per essere 'user friendly'. Oltre a ciò, anche i numerosi update dell'applicazione ...

Arriva la Festa della Donna 2018 : ecco le curiosità e le immagini per gli auguri su WhatsApp e Facebook [GALLERY] : 1/21 ...

WhatsApp Beta : Arriva la condivisione della posizione in tempo reale! : E’ da pochissimo disponibile al download un nuovo aggiornamento di WhatsApp Beta che permette agli utenti di poter condividere la propria posizione in tempo reale! Ebbene si, ora potrete scoprire in tempo reale dove si trovano i vostri amici grazie alla funzionalità “Live Location“. Tale funzionalità, potrà essere attivata per un massimo di 8 ore e potrà chiaramente essere gestita dall’utente in qualsiasi momento ...

WhatsApp : Arriva l'aggiornamento che porta con sè una novità : WhatsApp torna al centro del web per l'arrivo di un nuovo ed interessante aggiornamento. La piattaforma di messaggistica è ormai conosciuta da milioni di persone che ne fanno uso. L'app dal pallino verde ha saputo di anno in anno apportare novità interessati e gradite ai consumatori per cui è riuscita a posizionarsi ad un gradino sopra tutte le altre applicazioni di messaggistica. Scopriamo l'ultima novità novità che presto arriverà sulla ...

WhatsApp - stop ai messaggi spam/ Arriva un update per bloccare le catene di Sant’Antonio : WhatsApp, stop ai messaggi spam: Arriva un update per bloccare le catene di Sant’Antonio. Termineranno finalmente i noti, quanto fastidiosi, messaggi virali(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 11:12:00 GMT)