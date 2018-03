Antonietta sta meglio ma non sa

STRAGE CISTERNA DI LATINA - Antonietta GARGIULO/ Moglie di Capasso sta meglio - venerdì i funerali delle figlie : STRAGE a CISTERNA di LATINA, la Moglie di Luigi Capasso ha aperto gli occhi ma non sa ancora della sue due bambine: le parole dell'amica di ANTONIETTA GARGIULO.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 16:53:00 GMT)

Strage di Latina - Antonietta sta meglio : venerdì i funerali delle due bambine : Migliorano le condizioni di Antonietta Gargiulo, ancora ricoverata al San Camillo di Roma. La moglie di Luigi Capasso, il carabiniere suicida che prima le ha sparato e poi ha ucciso le due figlie, a ...

Strage di Latina : “Antonietta si è risvegliata”. Come sta e cosa sa della tragedia che ha portato all’uccisione delle sue due bambine per mano di suo “marito”. I dettagli di una vicenda che ancora sciocca tutti : Strage di Latina, Antonietta Gargiulo si è risvegliata, almeno stando a quanto scritto da Tgcom24. La madre di Alessia e Martina, uccise dal padre Luigi Capasso nella folle tragedia che ha scioccato tutta l’Italia, è ancora ricoverata all’ospedale San Camillo di Roma, ma avrebbe ripreso conoscenza. Non è chiaro se i famigliari l’abbiano già informata di quanto accaduto alle figlie, uccise a colpi di pistola dall’ex ...

Omicidio Rho - pensionata sgozzata in casa/ Uccisa Antonietta Migliorati : arrestato il vicino : pensionata sgozzata in casa nel milanese, precisamente a Rho, ad agosto, arrestato il vicino di Antonietta Migliorati: è un pregiudicato di cinquantatre anni accusato di Omicidio(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 13:00:00 GMT)

Strage Latina - l'avvocato : "Troveremo i responsabili. Antonietta ha tenuto Luigi lontano - ma non è bastato" : Il dramma in famiglia a Cisterna di Latina non resterà senza responsabili, dopo il suicidio del carabiniere Luigi Capasso, dopo il duplice omicidio delle due figlie e il grave ferimento della...

Latina - carabiniere spara e uccide moglie e due figlie : gli allarmi ignorati. Antonietta è rimasta sola con la sua paura : «Lo temo - aiutatemi» : Antonietta e gli appelli caduti nel vuoto: «Mio marito è aggressivo e violento, tenetelo lontano dalle bambine»

Atletica - Antonietta Di Martino conquista il bronzo dei Mondiali 2009! Squalifica retroattiva ad Anna Chicherova : Antonietta Di Martino è a un passo dal conquistare la sua terza medaglia ai Mondiali di Atletica leggera! La Regina azzurra del salto in alto, infatti, si era già messa al collo l’argento a Osaka 2007 e il bronzo a Daegu 2011, ma adesso dovrebbe arrivare anche il bronzo di Berlino 2009: in quell’edizione la campana concluse al quarto posto ma la russa Anna Chicherova è stata trovata positiva a uno steroide nel 2016 in occasione di un ...

Antonietta Cassisa / Chi è al moglie di Gualtiero Marchiesi morta la scorsa estate : Antonietta Cassisa, chi è la moglie di Gualtiero Marchesi scomparsa l'estate scorsa. La donna aveva seguito il noto chef lungo la sua splendida carriera nella gastronomia.(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 21:21:00 GMT)