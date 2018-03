agi

: #Anonymous ha attaccato il @MiurSocial e pubblicato le mail di 26 mila insegnanti - Agenzia_Italia : #Anonymous ha attaccato il @MiurSocial e pubblicato le mail di 26 mila insegnanti - giampaoloroidi : Anonymous ha attaccato il Miur e pubblicato le mail di 26 mila insegnanti -

(Di giovedì 8 marzo 2018) La buona scuola di Matteo Renzi non piacead Anonymous che per dispetto ha messo in rete 26 mila indirizzi di posta elettronica dei professori di ogni ordine e grado che afferiscono al Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca. E insieme a questi pure le password per leggerla. Il bottino potrebbe essere frutto della violazione di pochi siti web e di un paio di forum di coordinamento della scuola. In molti casi gli indirizzi sono completi di username e password e telefoni e almeno tre danno accesso a siti web gestiti con la piattaforma WordPress. Ci sono anche 200 indirizzi di personale amministrativo che tiene i rapporti col MIUR per conto delle singole università: Bocconi, Luiss, Roma3, Università della Calabria, di Modena Reggio Emilia e via discorrendo. E proprio a scuole, licei e istituti tecnici dell’Emilia Romagna appartengono ...