Annunciato un concerto dei Franz Ferdinand a Milano Rocks nel 2018 | info prezzi e

Ermal Meta ha Annunciato il primo concerto dell’estate 2018 : In queste ore, dai suoi profili social, Ermal Meta ha fatto un grande annuncio: ha svelato il suo primo concerto in programma la prossima estate! La data è fissata per il 5 luglio a Il centrale Live (Foro Italiaco), Roma. Una grande notizia che fa ben sperare nell’arrivo di altri show estivi! [arc id=”d6f7eb16-0d75-11e7-bffd-a4badb20dab5″] Ermal attualmente è impegnatissimo nell’instore tour di “Non abbiamo ...

Annunciato il concerto di Ermal Meta al Foro Italico di Roma : info biglietti in prevendita : Il concerto di Ermal Meta al Foro Italico di Roma è ufficiale. Dopo la conquista del Mediolanum Forum di Assago il 28 aprile prossimo, l'artista di Fier approda al Centrale Live della capitale per un live in programma per il 5 luglio. Esattamente un anno prima, la location capitolina aveva ospitato una delle tappe di Zerovskij di Renato Zero, spettacolo concepito per i suoi 50 anni di carriera. I biglietti per assistere al concerto con il ...

I 5 Seconds of Summer tornano in Italia : Annunciato un concerto a Milano : Belle, bellissime notizie per i fan dei 5 Seconds Of Summer! Dopo l’annuncio dell’uscita della nuova canzone “Want You Back”, la band australiana ha svelato le date del tour mondiale 2018. Ovviamente tra i paesi in calendario non potava mancare l’Italia. I 5 Seconds of Summer torneranno a trovarci il 29 marzo per un concerto al Fabrique di Milano. // 5 S O S // Un post condiviso da 5 Seconds of Summer (@5sos) ...

Le Haim hanno Annunciato il loro primo concerto in Italia : Sono in arrivo in Italia le Haim, il trio pop-rock californiano formato dalle sorelle Este (chitarra, basso), Danielle (voce, chitarra) e Alana (chitarra, tastiere). Le ragazze hanno annunciato il loro primo concerto Italiano in programma a giugno a Milano. Prendi carta e penna e segnati in agenda tutte le info per partecipare allo show! Haim 3 giugno 2018 Fabrique di Milano Apertura porte: 19:30 Inizio concerto: 21:00 Prezzo biglietti: Posto ...

U2 : Annunciato un nuovo concerto in Italia del loro eXPERIENCE + iNNOCENCE Tour 2018 : Gli U2 torneranno a trovarci in concerto in Italia anche nel 2018! La super band irlandese ha annunciato ben 4 live a Milano, in programma l’11, il 12, il 15 e il 16 ottobre al Mediolanum Forum. [arc id=”9e3c1230-d452-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Gli show in calendario nel nostro Paese fanno parte dell‘”eXPERIENCE + iNNOCENCE Tour 2018″, una serie di concerti a sostegno del loro ultimo progetto ...

Robert Plant ha Annunciato un concerto a Milano a luglio : Il frontman dei mitici Led Zeppelin, nonché leggenda vivente del rock, Robert Plant terrà un unico concerto in Italia nell’estate 2018. [arc id=”0ec653ba-a350-11e6-bffd-a4badb20dab5″] Il celebre cantante e musicista britannico sarà ospite – insieme a The Sensational Space Shifters – di Milano Summer Festival (Ippodromo SNAI di San Siro) il prossimo 27 luglio. via GIPHY I biglietti per lo show di Robert Plant ...

James Bay ha Annunciato un concerto in Italia : In occasione dell’uscita del suo nuovo singolo “Wild Love” – disponibile da giovedì 8 febbraio – James Bay ha annunciato un concerto in Italia. Il cantautore britannico è il primo headliner annunciato di Unaltrofestival, che si terrà al Circolo Magnolia di Milano Apri l’agenda e segnati tutte le informazioni necessarie per partecipare all’unico concerto Italiano nel 2018 di James Bay. Domenica 8 luglio ...

The National hanno Annunciato un concerto a Milano a settembre : Sul finire dell’estate 2018 The National faranno il loro grande ritorno live in Italia. Dopo 5 anni di attesa la band statunitense tornerà in concerto a Milano il prossimo 7 settembre. The National sono i secondi headliner annunciati di Milano Rocks, il festival musicale che si terrà all’Area Expo – Open Air Theatre – Experience Milano. Prima di loro erano già stati svelati i Thirty Seconds to Mars. Pre-show defensive crouch ...

G-Eazy ha Annunciato un concerto a Milano : G-Eazy porterà in Italia il suo The Beautiful & Damned Europe Tour. Il rapper e produttore statunitense – nonché fidanzato di Halsey – sarà in concerto al Fabrique di Milano il 17 maggio 2018. [arc id=”2f96e85a-d786-11e7-9a25-a4badb20dab5″] I biglietti per l’unico concerto italiano di G-Eazy potrai acquistarli in prevendita My Live Nation dalle ore 10.00 di mercoledì 7 febbraio, per 48 ore. Le vendite generali ...

Annunciato un concerto di Elisa a Londra : info biglietti in prevendita : Il concerto di Elisa a Londra è finalmente ufficiale. I biglietti per assistere al live nella Capitale britannica sono in prevendita da lunedì 5 febbraio, al costo di 38,50 £. I costi non sono comprensivi delle eventuali commissioni di acquisto. L'evento è riservato ai maggiorenni e non sono previsti rimborsi per gli acquisti degli Under 18. L'evento si svolgerà in due tornate, con il primo ingresso alle 15 e il secondo alle 19,30. I costi ...

Nek - Max Pezzali e Francesco Renga hanno Annunciato un concerto all’Arena di Verona : A pochi giorni dall’inizio del loro primo tour insieme (qui trovi tutti gli show in calendario), Nek, Max Pezzali e Francesco Renga hanno annunciato un nuovo concerto in una location prestigiosissima! [arc id=”8b790c20-c4d0-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Il 28 aprile, i tre artisti saliranno sul palco dell’Arena di Verona con un evento unico: una festa della musica con più di 30 brani in scaletta scelti tra i più grandi successi ...

Calcutta ha Annunciato un concerto all’Arena di Verona e uno allo Stadio di Latina : Per il suo ritorno live, Calcutta ha scelto due location d’eccezione: la prestigiosissima Arena di Verona e lo Stadio di Latina, sua città natale. Il cantautore, infatti, ha annunciato i primi due concerti in programma nel 2018. Nel post che trovi qui sotto ci sono tutti i dettagli utili. Le prevendite dei biglietti per i primi due concerti estivi di Calcutta sono già aperte sul TicketOne.it. Se vuoi conoscere i prezzi dei biglietti e ...

Annunciato il concerto di Paul Kalkbrenner in Italia agli iDays 2018 con Noel Gallagher : info prezzi e biglietti in prevendita su Ticketone : Un concerto di Paul Kalkbrenner in Italia nel 2018. Il nome del dj tedesco si aggiunge alla già ricca e fortunata line up di artisti che si esibiranno durante gli iDays 2018, giunti quest'anno alla diciannovesima edizione. La superstar della musica elettronica si esibirò sul palco dell'Area Expo - Experience di Milano il prossimo 23 giugno, a seguito del concerto di Noel Gallagher e la sua band High Flying Birds. Sarà possibile accedere e ...