AMELIA EARHART Identificati 80 anni dopo i resti della leggendaria pilota

AMELIA EARHART : la leggenda dell’aviatrice e il mistero (risolto) della morte : L’antropologo Richard Jantz ha concluso che le ossa ritrovate nel ’40 nell’isola deserta di Nikumaroro appartengono “al 99%” alla leggenda ria Amelia Earhart . Dopo anni di studi, il professore della Università del Tennessee non ha in sostanza dubbi grazie agli esami effettuati con tecniche moderne e un vastissimo screening comparativo, riferisce Fox News. Le ossa erano state esaminate nel ’41 alle Fiji dal ...

'Ci fu un errore - quelli sono i resti di AMELIA Earhart'. Svelato un nuovo tassello sulla morte dell aviatrice : Grazie al programma Fordisc, oggi utilizzato da quasi tutti gli antropologi forensi in varie parti del mondo, Jantz sostiene che 'finché non verranno fornite prove definitive che i resti non sono ...