Addio Davide Astori | Firenze in lutto | migliaia di persone ai funerali

“Un malore improvviso”. Funerale Davide Astori : il giorno più triste. In piazza Santa Croce a Firenze un folla sterminata per l’ultimo Addio al capitano - ma per qualcuno è stata troppo dura : Una folla a perdita d’occhi ha affollato nella mattina dell’8 marzo la piazza antistante alla basilica di Santa Croce a Firenze dove si sono svolti i funerali di Davide Astori, il capitano della Fiorentina che si è spento improvvisamente nella notte del 4 marzo in un albergo di Udine dove era in ritiro con la squadra. Fuori dalla basilica, dove non è stato consentito l’ingresso al pubblico “per ragioni di sicurezza“, c’erano circa ...

Jovanotti ricorda Davide Astori con La terra degli Uomini : il suo Addio al Capitano della Fiorentina : Jovanotti ricorda Davide Astori, Capitano della Fiorentina scomparso all'improvviso nella notte tra il 3 e il 4 marzo, mentre si trovava in trasferta con la sua squadra a Udine. L'artista di Oh, vita! ha condiviso il brano scelto dai Viola per l'ultimo saluto al compagno e Capitano, che ha lasciato questo mondo con la delicatezza con la quale ha vissuto, anche se sembra ancora tutto troppo inverosimile da accettare, soprattutto perché a 31 ...

Davide Astori - l’Addio al capitano della Fiorentina in Santa Croce : Lacrime, silenzio e applausi. Firenze dà l’addio al capitano della Fiorentina Davide Astori, morto nella notte fra sabato e domenica, quando il suo cuore si è fermato. E oggi, 8 marzo, sono migliaia le persone arrivate in piazza San Croce a dare l’ultimo saluto all’amatissimo giocatore, appena 31enne. https://twitter.com/KarlOne71/status/971680560849571840 La gente comune non può entrare nella basilica dove, poco dopo le 10 e 30 è ...

Funerali Davide Astori - diecimila tifosi in piazza Santa Croce per l’Addio al capitano della Fiorentina : Una grande folla in piazza Santa Croce a Firenze per i Funerali di Davide Astori, il capitano della Fiorentina trovato morto domenica in una camera d’albergo a Udine. Fuori dalla basilica, dove non è stato consentito l’ingresso al pubblico “per ragioni di sicurezza“, ci sono circa diecimila persone. Il carro funebre si è fermato davanti alla chiesa e l’ingresso della bara è stato accompagnato da un composto silenzio ...

I funerali di Davide Astori : l’Addio del calcio italiano al capitano viola Diretta : La camera ardente è stata visitata da oltre 12mila persone. La cerimonia nella basilica di Santa Croce officiata dall’arcivescovo Giuseppe Betori

Il commovente Addio dei compagni : così la Fiorentina saluta Davide Astori : Con un video pubblicato dalla società, i giocatori della Fiorentina salutano il compagno di squadra Davide Astori prematuramente scomparso domenica 4 marzo a Udine per un problema cardiaco a soli 31 ...

L'Addio delle "sue" squadre a Davide Astori : Fiorentina e Cagliari ritirano la maglia numero 13 : Le due società lo hanno annunciato con un post congiunto. Nominati dalla Procura di Udine gli esperti che dovranno eseguire l’autopsia sul corpo del capitano viola nell’ambito dell’inchiesta per omicidio colposo