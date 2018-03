Addio Astori | centinaia in piazza per il funerale a Firenze | ' Ciao Capitano'

Astori : oggi l' Addio al capitano viola : Firenze listata a lutto per l'ultimo saluto al capitano della Fiorentina morto nella notte tra sabato e domenica a Udine, dove era in ritiro con la sua squadra - Si svolgeranno questa mattina alle 10 ...

In 10 mila oggi per i funerali di Astori Dopo Firenze - l'Addio in Val Brembana : Il triste giovedì d'addio a Davide Astori inizierà questa mattina a Firenze alle 10, nella Basilica di Santa Croce, col funerale per quella vita spezzata nel sonno di sabato notte, a 31 anni.