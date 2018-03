Accoltella il padre dopo una lite domestica e poi se ne va a piedi | arrestato 28enne

Milano : Accoltella padre e madre - arrestato : Milano, 7 mar. (AdnKronos) - Ha accoltellato il padre e la madre che sono finiti in ospedale rispettivamente in codice giallo e rosso. Autore del gesto il figlio della coppia, che è stato arrestato dagli uomini della Questura di Milano, allertata dai vicini per le urla. L'episodio è avvenuto in via

Prof Accoltellata - il padre di Rosario ai carabinieri : 'Voglio incontrarla' : Si dovrebbe tenere lunedì l'udienza di convalida del fermo del 17enne di Acerra che giovedì ha accoltellato nella sua classe, la quarta dell'istituto superiore Bachelet-Majorana di Santa Maria a Vico, ...

Ha chiesto di poter incontrare Franca Di Blasio, la professoressa di italiano accoltellata giovedì scorso, per chiederle scusa del gesto compiuto dal figlio 17enne. L'uomo, che vende auto usate, è apparso, a quanto riferito, molto provato da quanto accaduto. Ma lei, dimessa dopo 48 ore di ricovero dall'ospedale di Maddaloni, con un taglio lungo alla guancia e 32 punti di sutura, non ha voglia di parlare: "Vuole incontrarmi per ...

Firenze - giovane Accoltella e riduce in fin di vita il padre : Una donna di 36 anni ha accoltellato il padre questa mattina nell'abitazione di famiglia in via San Piero a Quaracchi, nella zona di Brozzi a Firenze. L'uomo, colpito anche alla gola, è stato ...

Difende la madre - il padre lo Accoltella : In un impeto d'ira ha accoltellato il figlio che Difendeva la madre durante una violenta lite in casa . E' avvenuto nella tarda serata di ieri a Potenza. L'aggressore, 80enne, è stato arrestato dai ...