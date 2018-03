Abbiamo votato M5s | dateci il modulo per avere reddito di cittadinanza

agi

: Giovani tempestano di telefonate i Caf. Abbiamo votato M5S, adesso dateci il reddito di cittadinanza!!!... - LegaSalvini : Giovani tempestano di telefonate i Caf. Abbiamo votato M5S, adesso dateci il reddito di cittadinanza!!!... - Agenzia_Italia : 'Abbiamo votato M5s, dateci il modulo per avere #redditodicittadinanza'. Prime file a Bari e Palermo - AFiore6 : In fila ai Caf: «Abbiamo votato M5sOra dateci il reddito di cittadinanza» -

(Di giovedì 8 marzo 2018) "Vorremmo compilare i moduli per ottenere ildi". È la domanda che molti cittadini di Giovinazzo (Bari), hanno posto agli addetti dei Caf cittadini, alcuni già lunedì mattina, a poche ore dalla chiusura dei seggi e del responso delle urne. "Hanno vinto i 5 stelle, l'ha detto la televisione", hanno affermato in tanti, in particolare ragazzi e disoccupati, agli addetti dei patronati che hanno dovuto spiegare loro come non esistesse alcunper la richiesta deldi. Più di una persona, non convinta delle risposte, si è persino rivolta al Comune, chiedendo spiegazioni in merito. A 'Porta futuro' a Bari, racconta un responsabile a Repubblica "sono una cinquantina le persone che tra ieri e oggi hanno chiesto i moduli per ottenere ildi ...