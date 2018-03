A sei mesi bimbi ricoverati perché senza vitamine : le madri “sono” vegane : A sei mesi bimbi ricoverati perché senza vitamine: le madri “sono” vegane I piccoli hanno difficoltà a coordinarsi e a muoversi. L’allarme dei pediatri: niente diete fai-da-te Continua a leggere L'articolo A sei mesi bimbi ricoverati perché senza vitamine: le madri “sono” vegane proviene da NewsGo.

Donne - sui tempi è la vera lotta. Pochi sei mesi per denunciare : Quarantadue anni di battaglie in tribunale per i diritti delle Donne. Le ha combattute dopo aver perso la sua, in vacanza in Messico, quando un medico dai modi affabili la invita a seguirlo per un giro di lavoro e la porta invece in un appartamento vuoto, le punta la pistola alla tempia e la violenta. Lei è già madre di una bimba, resta incinta per la seconda volta, e quando decide di abortire dopo lo stupro, rischia di morire per ...

Fiat Chrysler e Volkswagen offriranno sei mesi di Apple Music - : Anche l'iniziativa di Volkswagen partirà da maggio : gli utenti europei che acquistano un'auto di questo produttore con supporto CarPlay potranno accedere gratuitamente alla piattaforma di streaming ...

Riflessioni sullo stupro : sei mesi dopo la partenza : Oggi stavo spulciando i file word sul mio laptop e ho ritrovato qualcosa che avevo scritto a settembre, un paio di settimane prima di partire per iniziare il mio dottorato in Australia. La verità è che quest’anno, a Natale, non ci vedremo: io sarò al sole, con i piedi nell’oceano, mentre tu indosserai quel maglione […]

Torre del Greco - in carcere la figlia del boss Papale : condannata a sei anni e dieci mesi : Torre DEL Greco - Donna di camorra e figlia del capoclan arrestata dai carabinieri. I militari dell'Arma della stazione Centro hanno infatti eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di ...

Riflessioni sullo stupro : sei mesi dopo la partenza : Oggi stavo spulciando i file word sul mio laptop e ho ritrovato qualcosa che avevo scritto a settembre, un paio di settimane prima di partire per iniziare il mio dottorato in Australia. La verità è che quest’anno, a Natale, non ci vedremo: io sarò al sole, con i piedi nell’oceano, mentre tu indosserai quel maglione […]

Riflessioni sullo stupro : sei mesi dopo la partenza : Oggi stavo spulciando i file word sul mio laptop e ho ritrovato qualcosa che avevo scritto a settembre, un paio di settimane prima di partire per iniziare il mio dottorato in Australia. La verità è che quest’anno, a Natale, non ci vedremo: io sarò al sole, con i piedi nell’oceano, mentre tu indosserai quel maglione […]

Ginnastica - Vanessa Ferrari : “Stop di sei mesi poi deciderò. Olimpiadi Tokyo 2020? Voglio essere all’altezza” : Sabato 3 marzo si disputerà la prima tappa della Serie A 2018 di Ginnastica artistica. Ad Arezzo si preannuncia una giornata lunghissima ma sarà sempre la Brixia Brescia a partire con i favori del pronostico. Le Campionesse d’Italia dovranno però fare a meno di Vanessa Ferrari. La Campionessa del Mondo 2006, infatti, è nel pieno della riabilitazione dopo l’operazione al tendine d’Achille resa necessaria a causa ...

Doping - l'ex Manchester City Samir Nasri squalificato per sei mesi : Il giocatore, che rischiava fino a 4 anni di stop, aveva fatto appello alla Uefa ma il ricorso era stato respinto lo scorso marzo, così come l'appello a dicembre alla Corte di arbitrato per lo sport. ...

Doping - sei mesi di stop per Samir Nasri : Quando era al Siviglia aveva effettuato un'autotrasfusione a scopo terapeutico vietata dal regolamento

Borussia Dortmund - le cessioni spingono i ricavi : fatturato da 311 mln nei primi sei mesi : Le cessioni spingono i ricavi del Borussia Dortmund verso un fatturato da record. L'articolo Borussia Dortmund, le cessioni spingono i ricavi: fatturato da 311 mln nei primi sei mesi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Riflessioni sullo stupro : sei mesi dopo la partenza : Oggi stavo spulciando i file word sul mio laptop e ho ritrovato qualcosa che avevo scritto a settembre, un paio di settimane prima di partire per iniziare il mio dottorato in Australia. La verità è che quest’anno, a Natale, non ci vedremo: io sarò al sole, con i piedi nell’oceano, mentre tu indosserai quel maglione […]

Veltroni e il “paradosso italiano” : “No a governicchio di sei mesi - ma accordo su regole per democrazia dell’alternanza” : “Le forze responsabili decidano non di fare un governicchio di sei mesi, ma di fare un passaggio alla democrazia dell’alternanza. Un accordo sulle regole e una distinzione sui programmi”. Cosi’ l’ex segretario del Pd Walter Veltroni nel corso di un intervento alla presentazione del libro del direttore del Corriere Luciano Fontana a Roma. Per poi continuare: “Le maggioranze le devono fare i cittadini col loro ...

Listopoli - il consigliere comunale Madonna patteggia sei mesi : Il consigliere comunale del Pd Salvatore Madonna ha patteggiato la pena a sei mesi, nel corso del cosiddetto processo Listopoli. Aula 412, accusa di Brogli elettorali, è stato il Gip Sabella ad aver ...