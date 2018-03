A scuola con la Guardia di finanza | partita la sesta edizione del progetto ' Educazione

A scuola con la Guardia di Finanza : ... per evitare che la formazione possa risultare in parte astratta rispetto alle richieste del mondo del lavoro. In tal modo illustrando gli ambiti operativi della Guardia di Finanza ci si prefigge di ...

Polla : studenti a scuola di prevenzione con il convegno "Educazione alla salute della donna' : 'Dobbiamo sfatare i luoghi comuni " ha dichiarato la medicina non è una scienza perfetta, ma la prevenzione è l'arma più potente che abbiamo per combattere le malattie'. Conclusione affidata alla ...

Innovazione - scuola e sanità : un robot connette i bambini in ospedale con la propria classe : Il robot presente in classe trasmette in streaming le lezioni e le immagini della vita della classe mentre il bambino ospedalizzato o da casa, può guidare il proprio robot dotato di ruote per poterlo ...

Concorsi scuola 2018 : arriva la prima bozza del regolamento : “In un incontro al Miur– scrive la FLC CGIL- è stata illustrata la prima bozza del regolamento dei futuri Concorsi scuola 2018. Si tratta del concorso ordinario e del concorso riservato a chi ha maturato 3 anni di servizio negli ultimi 8 anni. Il regolamento (un DPR) ha un iter complesso e prevede il parere […] L'articolo Concorsi scuola 2018: arriva la prima bozza del regolamento proviene da scuolainforma.

Dieci anni - si scaglia contro genitori per saltare scuola : difesi da carabinieri : Bambino di 10 anni furioso perchè non vuole andare a scuola. I carabinieri di Siracusa sono dovuti intervenire in un appartamento dopo che un vicino aveva segnalato una accesa discussione in famiglia. ...

Elezioni 2018 - le urne bocciano la Buona scuola e i suoi alfieri : Fedeli e Malpezzi sconfitte - neanche eletta la Puglisi : Dalla ministra che ha raccolto l’eredità della riforma, provando a correggerla senza mai rinnegarla, alle responsabili scuola del Pd che l’avevano firmata: le urne bocciano la Buona scuola. Stavolta senza appello. Già alle ultime amministrative la protesta dei docenti aveva condizionato il centrosinistra, ma ora alle Politiche, nel generale fallimento del Partito Democratico, tutti i parlamentari legati all’ultimo corso del Miur hanno rimediato ...

Modello D3 personale ATA scuola : nota Miur con ultime notizie : Il Miur ha pubblicato ieri 6 marzo 2018 la nota 11970 relativa alla disponibilità del Modello D3 per la scelta delle scuole del personale ATA di terza fascia. I candidati potranno compilare l’allegato D3 tramite la funzione di istanze online a partire dal 14 marzo fino alle ore 12:00 del 13 aprile 2018. Ricordiamo che è […] L'articolo Modello D3 personale ATA scuola: nota Miur con ultime notizie proviene da scuolainforma.

Concorsi - il Comune di Genova cerca 20 insegnanti scuola dell’Infanzia : Il Comune di Genova ha indetto un nuovo concorso pubblico per 20 posti da insegnanti Scuola dell’Infanzia. Le risorse saranno inquadrate nella categoria C, con posizione economica C.1. Per partecipare è necessario presentare la domanda di partecipazione entro il 3 aprile. Vediamo nel dettaglio i requisiti, la domanda e le prove di selezione previste dal bando. (Scarica il bando). Requisiti richiesti I candidati al Concorso per 20 posti da ...

Bergamo - paura a scuola : bomba carta con dinamite esplode sotto l'auto del professore : Una bomba carta sotto l'auto del professore. L'ordigno è stato fatto esplodere nella tarda serata di ieri sotto l'auto di un professore dell'istituto Quarenghi di Bergamo. L'episodio attorno alle 23 ...

Concorso scuola : 22.087 posti liberi - andiamo a scoprire in quali regioni : Arriveranno circa 100mila domande di candidatura per l'imminente Concorso cattedra 2018, riservato agli insegnanti abilitati o in possesso di specializzazione sostegno per la scuola secondaria. Attualmente sono circa 86.000 i docenti iscritti in seconda fascia che aspirano e faranno di tutto per ottenere il famigerato ''ruolo''. Ma quali sono le prove che dovranno affrontare? Concorso a cattedra 2018: una sola prova orale per gli abilitati Una ...

scuola/ Chi sono i "padri" delle classi violente e fuori controllo di oggi? : I continui episodi di violenza familiare e scolastica dimostrano che la società, liberata dalle protezioni culturali e coercitive, si spappola. Ma non vogliamo vederlo. SERGIO BIANCHINI(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 06:10:00 GMT)17ENNE ACCOLTELLATO AL VOLTO A SCUOLA/ Un prof: ma noi siamo capaci di far vedere loro un'altra vita?, di R. PersicoStudente dà un pugno alla prof/ Perché a 15 anni non ci si aspetta più niente?, di P. ...

A scuola con UNA TELECAMERA NASCOSTA/ Quel padre ha fatto bene - Orwell non c'entra nulla : Un padre non ha creduto alle maestre e ha mandato il figlio a SCUOLA con una TELECAMERA NASCOSTA. E ha scoperto la verità. Il commento e la proposta di ROBERTO PERSICO(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 06:08:00 GMT)17ENNE ACCOLTELLATO AL VOLTO A SCUOLA/ Un prof: ma noi siamo capaci di far vedere loro un'altra vita?, di R. PersicoELEZIONI/ "Metà dei giovani non vota perché noi genitori non sappiamo più che mondo vogliamo", ...

scuola - il nuovo contratto danneggia giovani e anziani : Nel nuovo contratto dei dipendenti della Scuola vi sono alcune novità che potrebbero suscitare malcontento tra i dipendenti più giovani e i docenti e Ata a fine carriera. L'accordo, per i primi, ...

LE DOMANDE DEI GIOVANI/ Toccafondi - Cp - : scuola ed Europa - avanti con le nostre riforme : Gabriele Toccafondi, sottosegretario al Miur, candidato a Firenze per Civica Popolare alleata col Pd, risponde alle DOMANDE degli studenti.