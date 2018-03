A Fiera di Roma via allo 'Show dei Motori'. Fino all'11 marzo Motodays e Vo - Salone veicolo d'occasione : Roma - Alla Fiera di Roma si è acceso il semaforo verde che ha dato il via ad un'attesa quattro giorni all'insegna dei motori dedicata all' auto usata e al mondo delle due...

A Roma Motodays va in scena il turismo su due ruote : I visitatori scopriranno un vero mondo a parte, pieno di agenzie e tour operator che organizzano viaggi del genere. Un focus speciale è dedicato alle "Donne in motocicletta" , un progetto della ...

Roma Motodays - viaggiare in grande stile : Welcome Biker è l’hashtag che porta in scena, per il decimo anno consecutivo, il Roma Motodays dall’8 all’11 marzo 2018. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati del mondo del turismo su due ruote. Molte le Federazioni motocicliste che faranno da cornice a questo grande evento, accompagnati da altrettanti personaggi storici del mototurismo che faranno da palcoscenico alla prima edizione della Borsa Internazione del turismo su due ...

Suzuki : a Roma Motodays torna l'appuntamento con MissBiker : Un'occasione imperdibile per tutte le donne attratte dal mondo delle due ruote, ma che ancora non vi si sono mai avvicinate. l'appuntamento è dunque per sabato 10 marzo presso il Padiglione 6 Stand ...

Motodays - il salone di moto e scooter a Roma dall'8 all'11 marzo : In programma nell'area esterna diverse gare e spettacoli di stuntman, il tutto accompagnato da band musicali che rafforzeranno l' intrattenimento del pubblico. Inizia il countdown : Fiera Milano con ...

Motodays - tutte le moto portano a Roma" : Il turismo congressuale è un aspetto fondamentale dell'economia italiana e per questo abbiamo previsto al padiglione 6 delle presenze internazionali e la 'Borsa Internazionale del Turismo su due ...