8 marzo | PwC | più donne che mai attente a carriera ma per 45% genere è freno

(Di giovedì 8 marzo 2018) Milano, 8 mar. (AdnKronos) – Piùche mai, oggi, perseguono attivamente i propri obiettivi di, ma quasi la metà di loro (42%) è preoccupata dall’impatto che fare una famiglia potrebbe avere sul suo futuro e teme che la diversità dipossa ostacolare eventuali promozioni. Per l’8, la festa della Donna, PwC ha intervistato 3.600 professioniste tra i 28 e i 40 anni e l’82% di loro è parso fiducioso nella propria capacità di soddisfare le aspirazioni di. E il 73% cerca queste opportunità in modo proattivo. Tuttavia, nella ricerca, rimangono diverse aree grigie, che mostrano come la parità di diritti e di opportunità non sia stata ancora del tutto conquistata dall’universo femminile. Solo il 51% delleintervistate, ad esempio, ritiene che i propri datori di lavoro stiano facendo abbastanza per migliorare le implicazioni ...