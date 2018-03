8 marzo | panchina rossa in ricordo Noemi

Calcio - Gabriele Oriali : “Di Biagio sulla panchina dell’Italia? Una buona soluzione per le amichevoli di marzo ” : A margine del sorteggio della Nations League 2019 nel quale la Nazionale Italiana di Calcio è stata inserita nello stesso girone di Portogallo e Polonia, il pensiero a quel che sarà la guida tecnica della nostra rappresentativa è ancora ben presente. Dopo quella sfortunata serata del 13 novembre, a San Siro, e la mancata qualificazione per il Mondiale 2018, il Calcio italiano si interroga sul da farsi ed il 29 gennaio l’assemblea elettiva ...

Collina : «Var al Mondiale? Decisione a marzo. Al lavoro per la tecnologia in panchina» : Var al Mondiale, Pierluigi Collina risponde alle domande sulle tempistiche per una Decisione. Poi apre alla tecnologia per le panchine e lo staff. L'articolo Collina: «Var al Mondiale? Decisione a marzo. Al lavoro per la tecnologia in panchina» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.