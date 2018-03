8 marzo | le donne al volante battono degli uomini

8 marzo : dalle molestie alle discriminazioni in carriera - le donne che si ribellano raccontate su FqMillenniuM : “Tu hai paura di me”. Non il solito omaggio all’8 Marzo, ma 132 pagine di inchieste, reportage e interviste che dopo il caso Weinstein raccontano la ribellione delle donne, non solo sul fronte delle molestie ma in tutti i campi dove la parità di genere è ancora da conquistare. Nel lavoro e negli stipendi, in famiglia e nella vita di coppia, nei diritti e persino sui campi da calcio. Il tutto pensato e raccontato esclusivamente ...

SCIOPERO 8 marzo/ Una protesta che non aiuta il lavoro delle donne : Proprio oggi, 8 MARZO, nel giorno della festa della donna, si tiene uno SCIOPERO generale. Per sostenere il lavoro femminile ci vuole però altro, ricorda GIANCAMILLO PALMERINI(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 07:34:00 GMT)RIFORMA PENSIONI/ Il monito a Lega e Movimento 5 Stelle dopo le elezioni, di G. CazzolaSCUOLA & lavoro/ I numeri sballati sull'abbandono scolastico in Italia, di M. Ferlini

8 marzo - La Signorina Else con uno spettacolo dedicato alle donne al Teatro del carro di Molfetta - bARI - : Gli spettacoli si terranno a Molfetta nel Teatro del carro di Molfetta in via G.M. Giovene 23. Porta 20.30/ Sipario 21.00. Per info e prenotazioni: 3397758173 Prevendita presso Expert Gadaleta - ...

Buon 8 marzo e migliori auguri Festa delle Donne 2018 : immagini mimosa con frasi e video divertenti per WhatsApp : Assolutamente d'obbligo oggi un Buon 8 marzo con gli auguri per la Festa della Donne: le immagini con la mimosa ma anche frasi e video divertenti e non per festeggiare il gentil sesso la faranno da padrone su WhatsApp, Facebook o tramite qualsiasi canale social. Giusto dare risalto alla figura portante delle famiglie e della società in questo 2018 come e ancor di più che negli anni scorsi. Le soluzioni per non lasciar passato inosservato ...

8 marzo - sindacati in sciopero per i diritti delle donne : a rischio metro - bus - aerei e scuole : La protesta si svolge per la "Giornata internazionale di lotta per i diritti delle donne": hashtag #wetoogether. "Anche quest'anno l'Unione Sindacale di Base ha risposto all'appello di 'Non Una Di Meno', con la proclamazione dello sciopero generale di 24 ore per l'8 marzo, perché - spiega il sindacato - la lotta contro ogni discriminazione di genere e ogni forma di violenza maschile sulle donne è parte sostanziale della lotta complessiva del ...

Otto marzo. Da soldata a sindaca - da avvocata a magistrata : la parola alle donne : "La grammatica è condizionata dalla cultura e questa è maschile anche oggi", dicono l'Accademia della Crusca e Zanichelli editore. "In passato il maschilismo...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 8 marzo : Quote Rosatellum : un senatore in meno e neppure 1/3 di donne : Stranezze Il “buco” nel Rosatellum ruba un senatore al M5S Troppi voti in Sicilia e finiscono le liste degli eletti. Ora sarà difficile trovare una soluzione: Palazzo Madama resterà senza plenum di Marco Palombi Le brutte cose di pessimo gusto di Marco Travaglio Silvio impagliato e il busto di Renzi, di Gentiloni, i fiori in cornice (le buone cose di pessimo gusto!), il Napolitano un po’ tetro, le scatole senza confetti, i frutti di marmo ...

8 marzo : 121 donne uccise nel 2017 : ANSA, - ROMA, 7 MAR - Negli ultimi dieci anni gli omicidi delle donne sono calati del 20%, passando da 150 a 121. Ma l'incidenza delle vittime di genere femminile sul numero totale degli omicidi è ...

8 marzo : 121 donne uccise nel 2017 : ANSA, - ROMA, 7 MAR - Negli ultimi dieci anni gli omicidi delle donne sono calati del 20%, passando da 150 a 121. Ma l'incidenza delle vittime di genere femminile sul numero totale degli omicidi è ...

8 marzo amaro per le donne in Parlamento. Finora le elette sono meno di un terzo : C'ancora molta strada da fare per avere un Parlamento bilanciato tra uomini e donne. Le donne nel nuovo Parlamento dovrebbero essere 271 – 185 alla Camera e 86 al Senato – meno di un terzo del totale dei parlamentari. E ciò malgrado il Rosatellum abbia introdotto una norma sull'equilibrio di genere.Come sottolinea l'Agi, per il momento, il dato della presenza femminile in Parlamento appare in linea con la legislatura ...

8 marzo : 121 donne uccise nel 2017 - in 46% casi da partner : Negli ultimi dieci anni gli omicidi delle donne sono calati del 20%, passando da 150 a 121. Ma l'incidenza delle vittime di genere femminile sul numero totale degli omicidi è aumentata di ben dieci ...

#L8marzo : donne e discriminazioni - le testimonianze inviate a Sky TG24 : #L8marzo: donne e discriminazioni, le testimonianze inviate a Sky TG24 Raccontare le donne italiane, con le loro difficoltà e le loro proposte. Parte dal mondo del lavoro il nostro viaggio verso la giornata internazionale della donna, attraverso le storie di chi ci segue Parole chiave: ...

Uomini e Donne Puntata di Oggi 08 marzo 2018 : Domenico bacia in bocca Gemma! : In questo video vedrete che cosa accadrà nella prossima Puntata Uomini e Donne Over. Domenico parte alla carica e prende di mira Gemma Galgani baciandola in bocca. Nuove discussioni tra Ida, Sossio, Riccardo! Uomini e Donne: Anna Tedesco presa di mira nuovamente da Gianni Sperti! Nella seconda parte di Uomini e Donne Trono Over, gli affezionati telespettatori ne vedranno davvero delle belle. Anna Tedesco dopo aver chiaramente detto ...

8 marzo - Coldiretti : “Aumentano le imprese guidate da donne” : Coldiretti festeggia le donne in occasione dell’8 marzo segnalando che le imprese agricole condotte da giovani donne in Liguria sono aumentate nel 2017 del 12% rispetto all’anno precedente. E più in generale le imprese a guida femminile nel settore dell’agricoltura e silvicoltura nella regione sono arrivate nel 2017 al 35%, più di un terzo, del totale. L’elaborazione di Coldiretti su dati della Camera di commercio di ...