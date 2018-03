8 marzo | contro la violenza di genere | che gli uomini si sentono autorizzati a esercitare

8 marzo : a Verona la Polizia di Stato scende in campo contro la violenza di genere - 2 - : AdnKronos, Presso lo stand sarà distribuito materiale divulgativo multilingue proprio al fine di garantire assistenza alle donne di tutte le culture e nazionalità. Gli operatori saranno in grado di ...

8 marzo : a Verona la Polizia di Stato scende in campo contro la violenza di genere : Verona, 7 mar. (AdnKronos) – Nell’ambito delle iniziative promosse in occasione della Giornata internazionale delle donne, che ricorre il prossimo 8 marzo, la Polizia di Stato presenta nuovamente la propria campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere, intitolata ‘Questo non è amore”.Con l’obiettivo di realizzare uno spazio di incontro ove fornire informazioni e sostengo, nella giornata di domani, la ...

8 marzo : a Verona la Polizia di Stato scende in campo contro la violenza di genere : Verona, 7 mar. (AdnKronos) - Nell’ambito delle iniziative promosse in occasione della Giornata internazionale delle donne, che ricorre il prossimo 8 marzo, la Polizia di Stato presenta nuovamente la propria campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere, intitolata “Questo non è amore”.

Molestie - l’appello di Asia Argento per lo sciopero delle donne dell’8 marzo : “Insieme contro il patriarcato” : Asia Argento risponde all’appello internazionale per lo sciopero globale delle donne e l’8 marzo scenderà in piazza con Non Una Di Meno, a Roma per il corteo, che andrà da piazza Vittorio a Piazza Madonna Di Loreto. “In Italia mi hanno chiamato puttana, mi hanno detto che me l’ero cercata – spiega in un video pubblicato sul profilo Facebook di Non una di meno – Hanno detto che una persona come me non era una ...

L'8 marzo uniti contro i 'fantasmi' dell'odio : Interpretato in lingua italiana anche da attori arabi e israeliani del teatro di Jaffa, protagonisti ogni giorno della difficoltà di convivere, il capolavoro di Isabel Allende 'La casa degli spiriti', ...

#SIAMOTUTTIDONNE - Francesco Rucco candidato sindaco di Vicenza : 'incontro sulla condizione femminile nella nostra società giovedì 8 marzo' : La ricorrenza dell'8 marzo è un'occasione di profonda riflessione sulla condizione della donna nella nostra società. Ancora oggi le difficoltà della donna, soprattutto nel mondo del lavoro, sono purtroppo un problema di attualità rispetto al quale si ha spesso l'impressione che non manchino le proposte di soluzione, ma la volontà di attuarle. Basti pensare alle tante ...

Monte dei Paschi di Siena/ Mps - Tajani contro la Nouy (oggi - 6 marzo) : Monte dei Paschi di Siena news. Mps in Borsa torna sopra quota 3,1 euro ad azione. Le parole di Antonio Tajani contro la Nouy. Ultime notizie live di oggi 6 marzo 2018(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 13:56:00 GMT)

Controlli gratis pressione 8 marzo 2018 San Raffaele Milano - tutte le info : Giovedì 8 marzo 2018, in occasione della Giornata mondiale del rene, i medici e gli infermieri dell'Unità Operativa di Nefrologia, dialisi e ipertensione dell'IRCCS Ospedale San Raffaele, saranno a ...

Lo sciopero globale dell'8 marzo : in tutto settanta paesi le donne contro lo sfruttamento e la violenza di genere. Il programma delle ... : Tantissimi sono anche gli spettacoli che andranno in scena per l'8 marzo in tutta Italia. Basta fare un giro sul web per rendersene conto.

Anticipazioni Tempesta d’amore trama puntate 12-18 marzo 2018 : scontro fisico tra William e Christoph! : Anticipazioni Tempesta d’amore trama puntate da lunedì 12 marzo a domenica 18 marzo 2018: un matrimonio a rischio! E’ guerra tra William e Christoph! Anticipazioni Tempesta d’amore: William e Christoph vengono alle mani! Poi il dark man ricatta pericolosamente Susan! Rebecca commette un’imprudenza nell’organizzazione delle nozze di Charlotte e Werner! E’ la sua amica a porvi rimedio, ma… Feroci ...

Scioperi - da controllori volo ad autonomi - 8 marzo caldo : Scioperi, da controllori volo ad autonomi, 8 marzo caldo 5 marzo 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Nella terza puntata di Furore 2 del 4 marzo l’incontro tra Giovanna e la madre : qual è la sua storia? : Nuova serata fiction per Canale 5 che non molla la presa nonostante le elezioni rischiando davvero di far scappare il poco pubblico che sta seguendo Furore 2 in queste settimane. Massimiliano Morra e i suoi sono pronti a tornare per la terza puntata in cui i colpi di scena non mancheranno a cominciare da Giovanna e la madre. Secondo le ultime anticipazioni di Furore 2 del 4 marzo sembra che Giovanna (Raffaella Di Caprio) incontrerà ...