8 marzo con lo sciopero generale

Pronostici Ligue 1 - 9-10-11 marzo 2018 : Consigli Scommesse 29^ Giornata : Venerdi 9 Marzo 2018, la Ligue 1 aprirà le danze della 29esima Giornata con l’anticipo fra Strasburgo e Monaco, con quest’ultimi in piena lotta per consolidare il primo posto. Lotta apertissima anche per la terza e quarta posizione. Il Lione infatti, si trova a 5 punti dal Marsiglia terzo. Lione che a sua volta, deve stare attento a ben 3 squadre. Nelle zone basse invece, il Metz in caso di vittoria, potrebbe tornare in corsa ...

8 marzo anche a L'Aquila le donne tornano in strada con lo sciopero globale : L'Aquila - L'otto marzo 2018 a L’Aquila torneremo in strada, per unirci alla marea femminista impegnata, anche quest’anno, nello sciopero globale per la costruzione di un percorso che sta trasformando la campagna #metoo in un forte e corale #metoogheter. Tante iniziative riempiranno questa giornata, la nostra vuole essere una manifestazione libera, aperta e partecipata, lungo le strade della nostra città per dire “Noi ...

TRUE JUSTICE - GIUSTIZIA LETALE/ Su Cielo il film con Steven Seagal (oggi - 8 marzo 2018) : TRUE JUSTICE - GIUSTIZIA LETALE, il film in onda su Cielo oggi, giovedì 8 marzo 2018. Nel cast: Steven Seagal e William Stewart, alla regia Wayne Rose. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 09:44:00 GMT)

8 marzo con le stellette : vent'anni in prima linea per le donne soldato : vent'anni fa, il primo sì alla Camera dei deputati. Il primo storico passo per l'ingresso volontario delle donne nelle forze armate - Aeronautica, Carabinieri, Esercito e Marina militare - e nella ...

LEGEND/ Su Rai 4 il film con Tom Hardy (oggi - 8 marzo 2018) : LEGEND, il film in onda su Rai 4 oggi, giovedì 8 marzo 2018. Nel cast: Tom Hardy, Emily Browning, Christopher Eccleston, David Thewlis e Paul Anderson, alla regia Brian Helgeland.(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 09:42:00 GMT)

8 marzo : contro la violenza di genere - che gli uomini si sentono autorizzati a esercitare dal 1511 : C’è un affresco di Tiziano, databile attorno al 1511, conosciuto come Il miracolo del marito geloso. E’ un’immagine truce che mostra un uomo con un lungo pugnale nell’atto di accoltellare la moglie. La donna è riversa a terra, già ferita, si dimena e protende il braccio per cercare disperatamente di sventare il colpo fatale che l’uomo, in piedi, sta sferrando contro di lei. Lui l’accusa di tradimento, ma quando scopre che la sua accusa è ...

Boss in incognito 2018/ Diretta : Marco D’Arrigo protagonista seconda puntata 8 marzo : Boss in incognito, anticipazioni seconda puntata: Gabriele Corsi all'interno dell'azienda di Marco D'Arrigo, ecco con chi dovrà confrontarsi e cosa potrebbe accadere; le dichiarazioni.(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 09:30:00 GMT)

SOPRAVVISSUTO : THE MARTIAN/ Su Canale 5 il film con Matt Damon (oggi - 8 marzo 2018) : SOPRAVVISSUTO: The MARTIAN, il film in onda su Canale 5 oggi, giovedì 8 marzo 2018. Nel cast: Matt Damon e Jessica Chastain, alla regia Ridley Scott. La trama del film nel detatglio.(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 09:16:00 GMT)

mariaFausta PRESENTA LIVE IL NUOVO ALBUM "MILLION FACES" SABATO 10 marzo IN CONCERTO : "Viviamo in un mondo fatto di falsi miti e leggende. Ho strappato tutti i poster dal muro e così e nata Look Over . " racconta mariaFausta La semplicità di far parte di qualcosa di più grande, di ...

Rassegna stampa economico-finanziaria dell'8 marzo 2018 : La principale debolezza dell'economia italiana risiede comunque nell'alto debito dello Stato. Diesel, l'asse italo-francese mette all'angolo i tedeschi , La Repubblica, Il quotidiano riporta le ...

8 marzo : dalle molestie alle discriminazioni in carriera - le donne che si ribellano raccontate su FqMillenniuM : “Tu hai paura di me”. Non il solito omaggio all’8 Marzo, ma 132 pagine di inchieste, reportage e interviste che dopo il caso Weinstein raccontano la ribellione delle donne, non solo sul fronte delle molestie ma in tutti i campi dove la parità di genere è ancora da conquistare. Nel lavoro e negli stipendi, in famiglia e nella vita di coppia, nei diritti e persino sui campi da calcio. Il tutto pensato e raccontato esclusivamente ...

8 marzo - La Signorina Else con uno spettacolo dedicato alle donne al Teatro del carro di Molfetta - bARI - : Gli spettacoli si terranno a Molfetta nel Teatro del carro di Molfetta in via G.M. Giovene 23. Porta 20.30/ Sipario 21.00. Per info e prenotazioni: 3397758173 Prevendita presso Expert Gadaleta - ...

8 marzo - Concerto della nota vocalist - Flo - Floriana Cangiano - - Bari : Nel febbraio 2016 veste i panni di Eleonora De Fonseca Pimentel al Teatro Mercadante nell'"Inizio" di Donna Lionora, primo di tre spettacoli in forma di trittico sulla vita della scrittrice e ...

Tirreno-Adriatico 2018 - seconda tappa : Camaiore-Follonica (giovedì 8 marzo). Prima occasione per i velocisti. Sfida Gaviria-Sagan? : seconda tappa per la Tirreno-Adriatico 2018: la Prima frazione in linea dopo la cronosquadre di ieri che ha premiato la BMC. Si parte da Camaiore e si giunge a Follonica dopo 167 chilometri: l’epilogo sarà quasi sicuramente dedicato alle ruote veloci. Percorso Si parte in salita, verso il primo GPM della corsa: quello di Montemagno, tutt’altro che duro, comunque. Da lì in poi sarà una lunga attesa verso la volata: non saranno infatti ...