8 Marzo con le stellette | vent' anni in prima linea per le donne soldato

LEGEND/ Su Rai 4 il film con Tom Hardy (oggi - 8 Marzo 2018) : LEGEND, il film in onda su Rai 4 oggi, giovedì 8 marzo 2018. Nel cast: Tom Hardy, Emily Browning, Christopher Eccleston, David Thewlis e Paul Anderson, alla regia Brian Helgeland.(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 09:42:00 GMT)

8 Marzo : contro la violenza di genere - che gli uomini si sentono autorizzati a esercitare dal 1511 : C’è un affresco di Tiziano, databile attorno al 1511, conosciuto come Il miracolo del marito geloso. E’ un’immagine truce che mostra un uomo con un lungo pugnale nell’atto di accoltellare la moglie. La donna è riversa a terra, già ferita, si dimena e protende il braccio per cercare disperatamente di sventare il colpo fatale che l’uomo, in piedi, sta sferrando contro di lei. Lui l’accusa di tradimento, ma quando scopre che la sua accusa è ...

Boss in incognito 2018/ Diretta : Marco D’Arrigo protagonista seconda puntata 8 Marzo : Boss in incognito, anticipazioni seconda puntata: Gabriele Corsi all'interno dell'azienda di Marco D'Arrigo, ecco con chi dovrà confrontarsi e cosa potrebbe accadere; le dichiarazioni.(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 09:30:00 GMT)

SOPRAVVISSUTO : THE MARTIAN/ Su Canale 5 il film con Matt Damon (oggi - 8 Marzo 2018) : SOPRAVVISSUTO: The MARTIAN, il film in onda su Canale 5 oggi, giovedì 8 marzo 2018. Nel cast: Matt Damon e Jessica Chastain, alla regia Ridley Scott. La trama del film nel detatglio.(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 09:16:00 GMT)

mariaFausta PRESENTA LIVE IL NUOVO ALBUM "MILLION FACES" SABATO 10 Marzo IN CONCERTO : "Viviamo in un mondo fatto di falsi miti e leggende. Ho strappato tutti i poster dal muro e così e nata Look Over . " racconta mariaFausta La semplicità di far parte di qualcosa di più grande, di ...

Rassegna stampa economico-finanziaria dell'8 Marzo 2018 : La principale debolezza dell'economia italiana risiede comunque nell'alto debito dello Stato. Diesel, l'asse italo-francese mette all'angolo i tedeschi , La Repubblica, Il quotidiano riporta le ...

8 Marzo : dalle molestie alle discriminazioni in carriera - le donne che si ribellano raccontate su FqMillenniuM : “Tu hai paura di me”. Non il solito omaggio all’8 Marzo, ma 132 pagine di inchieste, reportage e interviste che dopo il caso Weinstein raccontano la ribellione delle donne, non solo sul fronte delle molestie ma in tutti i campi dove la parità di genere è ancora da conquistare. Nel lavoro e negli stipendi, in famiglia e nella vita di coppia, nei diritti e persino sui campi da calcio. Il tutto pensato e raccontato esclusivamente ...

8 Marzo - La Signorina Else con uno spettacolo dedicato alle donne al Teatro del carro di Molfetta - bARI - : Gli spettacoli si terranno a Molfetta nel Teatro del carro di Molfetta in via G.M. Giovene 23. Porta 20.30/ Sipario 21.00. Per info e prenotazioni: 3397758173 Prevendita presso Expert Gadaleta - ...

8 Marzo - Concerto della nota vocalist - Flo - Floriana Cangiano - - Bari : Nel febbraio 2016 veste i panni di Eleonora De Fonseca Pimentel al Teatro Mercadante nell'"Inizio" di Donna Lionora, primo di tre spettacoli in forma di trittico sulla vita della scrittrice e ...

Tirreno-Adriatico 2018 - seconda tappa : Camaiore-Follonica (giovedì 8 Marzo). Prima occasione per i velocisti. Sfida Gaviria-Sagan? : seconda tappa per la Tirreno-Adriatico 2018: la Prima frazione in linea dopo la cronosquadre di ieri che ha premiato la BMC. Si parte da Camaiore e si giunge a Follonica dopo 167 chilometri: l’epilogo sarà quasi sicuramente dedicato alle ruote veloci. Percorso Si parte in salita, verso il primo GPM della corsa: quello di Montemagno, tutt’altro che duro, comunque. Da lì in poi sarà una lunga attesa verso la volata: non saranno infatti ...

Buon 8 Marzo e migliori auguri Festa delle Donne 2018 : immagini mimosa con frasi e video divertenti per WhatsApp : Assolutamente d'obbligo oggi un Buon 8 marzo con gli auguri per la Festa della Donne: le immagini con la mimosa ma anche frasi e video divertenti e non per festeggiare il gentil sesso la faranno da padrone su WhatsApp, Facebook o tramite qualsiasi canale social. Giusto dare risalto alla figura portante delle famiglie e della società in questo 2018 come e ancor di più che negli anni scorsi. Le soluzioni per non lasciar passato inosservato ...

Nuove offerte PS Store fino al 22 Marzo - sconto prezzo Horizon Zero Dawn e tanti altri : Un nuovo carico di offerte PS Store sbarcano all'interno del market dedicato alle console di casa Sony. Protagonisti in questa tornata di sconti sono i giochi approdati in esclusiva su PS4, vere e proprie perle che è quasi un reato (videoludico) non aver giocato nel più o meno recente passato. L'occasione per il recupero è quindi arrivata. Tra le offerte PS Store non si può non citare Horizon Zero Dawn: il particolarissimo action adventure ...

8 Marzo - Festa della donna con sciopero : Nel giorno della Festa della donna, stop di 24 ore in molti settori, sia nel pubblico che nel privato. A rischio scuola, sanità e trasporti|

Boss in incognito – Seconda puntata del 8 Marzo 2018 – Marco d’Arrigo protagonista. : Boss in incognito, il reality di Rai 2 che vede dei grandi imprenditori sotto copertura, propone stasera la Seconda puntata della sua quinta stagione. Alla guida della trasmissione c’è un nuovo conduttore (il quarto in totale), Gabriele Corsi, che farà da narratore della trasmissione ma anche da autista dei protagonisti della puntata. La prima puntata, trasmessa venerdì scorso, ha totalizzato 1.741.000 spettatori ed uno share del 6,9%. ...