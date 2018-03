8 marzo | Asia Argento a Roma per corteo femminista WeTooGether FOTO

8 marzo - Asia Argento al corteo di Non Una di Meno. Se la prende con i giornalisti : “Via - non fate nulla per le donne” : “Andate via. Non fate nulla per le donne”, urla Asia Argento ai giornalisti al corteo di Non Una di Meno, organizzato a Roma in occasione dell’8 marzo. “Avete fatto gossip sui nostri stupri, vergognatevi. Lasciate che queste donne possano esprimersi. Questa è la più grande rivoluzione che abbia mai visto”. Il corteo del movimento femminista Non una di meno è partito da piazza Vittorio per arrivare in piazza Madonna ...

OTTO marzo - CORTEO A MILANO CONTRO VIOLENZA DONNE/ Roma - Asia Argento alla manifestazione : "Adesso basta" : 8 MARZO, CORTEO a MILANO CONTRO VIOLENZA DONNE: "lOTTO MARZO" e "Aborto libero", lancio di uova CONTRO negozi e banche del centro. L'eterno ritorno degli slogan retrò..(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 19:40:00 GMT)

8 marzo : da Milano a Napoli in corteo. Anche Asia Argento alla manifestazione a Roma : "La marea femminista torna nelle strade di tutto il mondo con lo sciopero globale delle donne - hanno reso noto le organizzatrici lanciando l'iniziativa -. Il rifiuto della violenza maschile in tutte ...

8 marzo - donne in piazza con Asia Argento : Da #metoo a #wetoogheter il movimento globale delle donne non si ferma e si mobilita in tutto il mondo. In Italia lo sciopero globale delle donne con la manifestazione organizzata da 'Non una di meno'

Molestie - l’appello di Asia Argento per lo sciopero delle donne dell’8 marzo : “Insieme contro il patriarcato” : Asia Argento risponde all’appello internazionale per lo sciopero globale delle donne e l’8 marzo scenderà in piazza con Non Una Di Meno, a Roma per il corteo, che andrà da piazza Vittorio a Piazza Madonna Di Loreto. “In Italia mi hanno chiamato puttana, mi hanno detto che me l’ero cercata – spiega in un video pubblicato sul profilo Facebook di Non una di meno – Hanno detto che una persona come me non era una ...

8 marzo : anche Asia Argento parteciperà alla manifestazione di Roma - : L'attrice, che ha denunciato le molestie di Weinstein, aderisce all'appello per lo sciopero globale delle donne e annuncia che sarà in piazza con Non una di meno. "È tempo del #wetoo, di unire le voci ...

8 marzo : anche Asia Argento parteciperà alla manifestazione di Roma : 8 marzo: anche Asia Argento parteciperà alla manifestazione di Roma L’attrice, che ha denunciato le molestie di Weinstein, aderisce all’appello per lo sciopero globale delle donne e annuncia che sarà in piazza con Non una di meno. “È tempo del #wetoo, di unire le voci per un unico grido che non potrà più essere ignorato”, dice in ...

Asia Argento - l 8 marzo in corteo a Roma con Non una di meno . E lancia WeToo - People - Spettacoli : Asia Argento scende in piazza. Non era affatto scontato che, dopo le critiche ricevute , solo, in Italia per aver denunciato di essere stata violentata dall'allora potentissimo produttore americano ...

Emma e i Negramaro a Radio2 l'8 e 9 marzo : tutti i dettagli sui concerti in Via Asiago : Il concerto di Emma sarà visibile anche in streaming audio e video su RadioPlayRadio.it/Radio2 e sui canali social ufficiali dedicati a Radio2.

Emma e i Negramaro a Radio2 l’8 e 9 marzo : tutti i dettagli sui concerti in Via Asiago : Emma e i Negramaro a Radio2 sono pronti a portare tutta la musica dei loro nuovi dischi. Gli appuntamenti con la musica live sono in programma a partire dall'8 marzo, con la calata dei Negramaro che saranno protagonisti di una vera e propria giornata a loro dedicata, come accaduto con Giorgia qualche settimana fa. L'avventura dei Negramaro inizia dalle 10.30 con la prima partecipazione a Radio2 Social Club, in compagnia di Luca Barbarossa e ...