17enne porta una pistola a scuola Per sbaglio uccide una coetanea e ferisce se stesso

(Di giovedì 8 marzo 2018) Nuova tragedia negli Stati Uniti legata all'utilizzo delle armi a. Una ragazza di 17 anni è morta in una sparatoria in un liceo dell'Alabama. Con lei è rimasto ferito un altro coetaneo e una terza persona, le cui condizioni, riferiscono media locali, non sono note. Secondo le autorità quanto accaduto alla Huffman High School è stato un incidente.Il Daily Mail ha ricostruito la vicenda, sulla base delle parole di testimoni, non ancora confermate dalle autorità. Un coetaneo avrebbe mostrato lae sarebbe partito un colpo accidentale, risultato fatale per Courtlin Arrington. Mentre il ragazzo conservava l'arma, è partito un altro colpo: lui è rimasto ferito all'addome, ma è già stato dimesso dall'ospedale. Courtlin è morta durante il trasporto in ospedale.Lo studente è stato successivamente ...