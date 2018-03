Zanda | Pd all' opposizione | Martina reggente fino al congresso

“Rischia diverse amputazioni”. Dall’impresa al dramma : choc per Roberto Zanda. Salvo per miracolo dopo 17 ore tremende - poi il ricovero in ospedale e il verdetto dei medici. Cosa ha passato : Roberto Zanda, ironman cagliaritano, è sopravvissuto a un’odissea durata 17 ore, trascorse nella neve, scalzo e senza guanti. Prima l’impresa poi il dramma. Nelle terre selvagge di “Into the wild”, a 50 gradi sotto lo zero, prima che il tepore della morte lo avvolgesse si è aggrappato all’ultimo soffio di vita, “agli affetti e alla fede”. Reduce dalla “Yukon Artic Ultra”, ...