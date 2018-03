WhatsApp per Android supporterà le icone adattative finalmente!

8 Marzo - Buona Festa della Donna : ecco le CITAZIONI e le FRASI più divertenti e significative per gli auguri su Facebook e WhatsApp in occasione della Giornata internazionale della donna : L’8 Marzo, Festa della donna, è dedicato alle lotte che sono state portate avanti dalle donne, alle loro conquiste, senza mai dimenticare le discriminazioni e le violenze di cui sono vittime ancora oggi. E’ un’occasione per condividere FRASI, foto e video con le amiche e le colleghe, per fare degli auguri simpatici e perché no, che facciano riflettere sull’importanza di questa ricorrenza. Di seguito proponiamo una selezione di ...

Giornata internazionale della donna – 8 Marzo - “Buona Festa della Donna” : ecco le IMMAGINI e le GIF più belle per gli auguri su Facebook e WhatsApp [GALLERY] : 1/46 ...

BlackBerry contro Facebook - WhatsApp e Instagram per la violazione di brevetti : BlackBerry Limited ha avviato un'azione legale contro Facebook, sostenendo che il social network e le sue sussidiarie WhatsApp e Instagram violano suoi brevetti L'articolo BlackBerry contro Facebook, WhatsApp e Instagram per la violazione di brevetti è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

WhatsApp : novità per cancellare i messaggi mandati per errore - di cosa si tratta : I messaggi inviati per errore su WhatsApp si potranno cancellare, avendo molto più tempo a disposizione. La notizia di questo importante aggiornamento in arrivo sulla piattaforma di messaggistica più usata nel mondo, si è diffusa nelle ultime ore insieme ad una serie di altri aggiornamenti che rivoluzioneranno il suo utilizzo. Quanto tempo si avrà per cancellare i messaggi inviati per errore? Come annunciato, la più importante fra le innovazioni ...

Davide Astori - si indaga per omicidio colposo. L'ultimo messaggio WhatsApp prima di morire : UDINE - La compagna di Davide Astori, Francesca Fioretti, partita da Firenze dopo la tragica notizia della sua morte, è arrivata all'obitorio di Udine nel tardo pomeriggio di domenica 4...

Più tempo per eliminare i messaggi WhatsApp : molto più di 7 minuti per cancellarli : Una nuova grande svolta pronta: eliminare i messaggi WhatsApp sarà possibile ben oltre i 7 minuti che fino a questo momento sono stati concessi nell'applicazione di messaggistica per un ripensamento su quanto inviato ad un contatto singolo o in una chat. La buona notizia ce la fornisce, ancora una volta, il leaker WABetaInfo che ha esaminato l'ultima beta Android 2.18.69, mettendo in risalto la nuova tempistica di eliminazione delle note. Quali ...