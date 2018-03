WhatsApp ora ha l’icona adattiva | ma solo in beta e con Oreo

WhatsApp - adesso per cancellare i messaggi hai più di un’ora : Da un po’ di tempo è finalmente possibile cancellare i messaggi inviati per errore o per leggerezza su WhatsApp. Ovviamente quelli non ancora letti dal destinatario. Bene. Se fino a ieri era possibile solo nell’arco di sette minuti adesso il tempo a disposizione passa a 4.096 secondi, cioè a 68 minuti e 16 secondi. Secondo il sempre ben informato WBetaInfo la scadenza per tornare sui propri passi sarebbe disponibile sulla versione beta dell’app ...

WhatsApp beta si aggiorna : oltre un’ora per cancellare i messaggi e altre novità : La versione beta di WhatsApp si aggiorna introducendo un mucchio di novità. Fra queste emerge soprattutto l'estensione dei 7 minuti massimi per cancellare un messaggio inviato, minuti che ora diventano circa 68. L'altra novità più rilevante riguarda invece una funzionalità relativa alla registrazione audio che è stata già introdotta sulla versione di WhatsApp per iOS. L'articolo WhatsApp beta si aggiorna: oltre un’ora per cancellare i messaggi ...

Eliminare messaggi su WhatsApp - si avrà un'ora di tempo : Come scoperto dall'account Twitter WABetaInfo, sempre molto informato sulle novità del mondo WhatsApp, nella versione beta per Android dell'applicazione di messaggistica questo tempo limite è stato ...

WhatsApp - in arrivo il trillo per chi ignora i messaggi : WhatsApp, indiscrezione importante sul social di Zuckerberg- Foto Engage WhatsApp, in arrivo il trillo per chi ignora i messaggi Ricordate il trillo di MSN ? Era una delle caratteristiche di Messenger,...

WhatsApp - in arrivo anche il trillo - stile MSN - per chi ignora i messaggi : WhatsApp , nel mentre è diventata l'applicazione di messaggistica più diffusa al mondo, ha anche attivato tutta una serie di opzioni per tutelare la privacy dei suoi utenti, basti pensare alla possibilità di nascondere l'orario dell'ultimo accesso, di togliere la spunta di ...

Ecco l’ennesima fake news che gira su WhatsApp : ignorate e cancellate il messaggio : Ci sarà mai fine alle fake news e alle bufale? Molto probabilmente no, almeno in tempi brevi, e i motivi sono molteplici, ma non siamo qui per parlare di questo, bensì per mettervi in guardia contro l'ennesima bufala che gira su WhatsApp. L'articolo Ecco l’ennesima fake news che gira su WhatsApp: ignorate e cancellate il messaggio è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

WhatsApp : ancora novità - ecco cosa potrebbe arrivare prossimamente Video : #WhatsApp è l'applicazione di messaggistica più diffusa e scaricata al modo su ogni tipo ti smartphone. Ormai non stupisce più sentirsi dire di essere contattati tramite il servizio del colosso che detiene Facebook, grazie al quale si può conversare e scambiare file con una facilita' assurda anche a distanza di migliaia di chilometri. Proprio per tale motivo, l'applicazione è in continuo aggiornamento cosi da regalare agli utenti un'esperienza ...

Il servizio di messaggistica WhatsApp è ora disponibile sul sistema di infotainment Apple CarPlay grazie ad un nuovo aggiornamento della app : Il servizio di messaggistica WhatsApp è ora disponibile sul sistema di infotainment Apple CarPlay grazie ad un nuovo aggiornamento della app Una scelta che aiuterà ad eliminare le distrazioni al ...

WhatsApp continua a lavorare agli adesivi - ma ancora non sono pronti : WhatsApp Beta per Android si è aggiornata alla versione 2.18.21, dopo il rilascio della versione 2.18.19. La compagnia continua a lavorare agli adesivi, che saranno utilizzabili come le emoji o come le GIF animate. Al momento la funzione non è stata attivata per gli utenti, che dovranno aspettare ancora qualche settimana. L'articolo WhatsApp continua a lavorare agli adesivi, ma ancora non sono pronti è stato pubblicato per la prima volta su ...

WhatsApp ora permette di riprodurre i filmati di Youtube : Da semplice applicazione di messaggistica, Whatsapp sta diventando molto di più. Proprio ieri ha lanciato la versione Business, dedicata alle imprese che vogliono mettersi in contatto rapidamente con i propri clienti, e ora ecco arrivare una golosa funzione per gli amanti dei video. Dalla versione 2.18.11, quella attuale insomma, è possibile riprodurre i filmati di Youtube direttamente nell’applicazione, senza bisogno di usare il browser o ...

WhatsApp supporta ora i canali di notifica su Android 8.0 Oreo : Anche WhatsApp introduce il supporto ai canali di notifica con la versione beta dell'applicazione. In questo modo è possibile decidere quali notifiche visualizzare, quali nascondere, quali suoni di notifica riprodurre per dieci diverse tipologie di evento. È inoltre possibile passare da una chiamata audio a una video istantaneamente. L'articolo WhatsApp supporta ora i canali di notifica su Android 8.0 Oreo è stato pubblicato per la prima volta ...

Gli adesivi arrivano finalmente su WhatsApp - ma non potete ancora utilizzarli : Il nuovo aggiornamento della versione beta di WhatsApp, arrivata alla versione 2.18.12, porta finalmente gli adesivi nella nota app di messaggistica. L'articolo Gli adesivi arrivano finalmente su WhatsApp, ma non potete ancora utilizzarli è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.