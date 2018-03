Wenger : "A Gattuso non servono consigli" : ANSA, - MILANO, 7 MAR - Rino Gattuso si definisce "un allenatore dei pulcini", rispetto ad Arsene Wenger, ma l'allenatore francese non se la sente di dare alcun tipo di consiglio al collega del Milan: ...

Arsenal - Wenger : "Soffriamo a livello mentale. Gattuso? Mi dia lui qualche consiglio" : L'Arsenal non è certo nel miglior momento, viene da quattro sconfitte di fila, prende gol da undici gare di Premier e questa potrebbe diventare l'ultima stagione di Wenger alla guida dei Gunners dopo ...

Arsenal - Wenger : 'Gattuso non ha bisogno dei miei consigli' : Rino Gattuso si definisce 'un allenatore dei Pulcini' rispetto ad Arsene Wenger ma il tecnico francese non se la sente di dare alcun tipo di consiglio al collega del Milan: il suo Arsenal è in un ...

Milan-Arsenal - Wenger : 'Non mi permetto di dare consigli a Gattuso - potrebbe darne lui a me' : Una striscia negativa di quattro sconfitte consecutive, sesto posto in Premier e un gioco che stenta a decollare. L'Europa League rappresenta per l'Arsenal l'unico modo per raddrizzare una stagione al ...

MILAN ARSENAL IN TV DOMANI - GATTUSO/ Wenger ricambia i complimenti : "Ha grande esperienza e gli chiederei..." : MILAN ARSENAL in tv DOMANI, GATTUSO: “In confronto a Wenger sono un pulcino, Astori un grandissimo”. Conferenza stampa del tecnico rossoneri per la gara di Europa League(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 19:03:00 GMT)

Milan - Gattuso : 'Arsenal in difficoltà? Di notte mi sogno Wenger e Ozil' : 'Partite così vorrebbero giocarle tutti'. Parola di Rino Gattuso, in campo domani sera a San Siro , quasi 70mila spettatori, , per l'andata degli ottavi contro l'Arsenal. Milan. 'Dobbiamo viverla con ...

Milan - Gattuso : "Wenger? Rispetto a lui valgo i Pulcini. Godiamocela e facciamoli correre" : Domani arriva l'Arsenal, in San Siro saranno almeno 70mila, il Milan si giocherà un ottavo di finale di Europa League che ha il sapore delle grandi sfide del passato. Ma la premessa, per Rino Gattuso ...

