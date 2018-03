Wembley | lo stadio del mito teatro di imprese targate Italia

ilgiornale

(Di mercoledì 7 marzo 2018) Londra - Under pressure. Unoche ammalia, incanta e mette pressione. Il titolo di una delle più note canzoni dei Queen, che il 12 luglio 1986 cantarono all'interno del vecchio impianto una delle pagine più cult della storia della musica rock, esplicita perfettamente l'atmosfera emanata da. The home of football, la casa del calcio. Gli inglesi descrivono con questo epiteto unoche trasuda storia, nonostante la versione moderna sia stata inaugurata solo nel 2007.Imponente, elegante, riconoscibile, con una capienza di 90 mila spettatori e un manto erboso eccellente, nel pieno rispetto della tradizione britannica. È costato ben 757 milioni di sterline, più di qualsiasi altro impianto sportivo in Europa. All'esterno una statua celebrativa in ricordo di Bobby Moore, il più grande capitano della storia dell'Inghilterra, un arco mastodontico a segnarne ...