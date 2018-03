hwbrain

: Vodafone e la Festa della Donna: si festeggia in ritardo con Happy Friday - - AppleFeedNews : Vodafone e la Festa della Donna: si festeggia in ritardo con Happy Friday - - tizianosmylife : RT @mendeseyess: FANDOM SENZA NOME SCUSATEMI AVETE VISTO LA PUBBLICITÀ DI TIZIANO PER LA VODAFONE SULLA FESTA DELLA DONNA NO PERCHÉ IO CRED… - ohpoeticliam : RT @mendeseyess: FANDOM SENZA NOME SCUSATEMI AVETE VISTO LA PUBBLICITÀ DI TIZIANO PER LA VODAFONE SULLA FESTA DELLA DONNA NO PERCHÉ IO CRED… -

(Di mercoledì 7 marzo 2018) Per laprevista per domani 8 marzo, anchevuolere ma lo fa incon la promozione: i dettagli.Dopo la promo TIM che regala 8 Giga di traffico dati (e altro) perre le donne, anchecorre ai ripari anche se lo fa con un giorno diper la: 4 Giga di traffico dati in regalo per una settimanaInfatti lo storico operatore rosso per laha deciso di sfruttare la promo, del prossimo venerdì 9 marzo 2018, per regalare a tutti i clienti iscritti al programma4 Giga di traffico dati in 4G.e la: siinconat HWBrain.it.