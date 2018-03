Vienna | uomo accoltella passanti | quattro feriti | tre gravissimi

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 marzo 2018) Unarmato di coltello ha aggredito e ferito diverse persone a, nel quartiere di Leopoldstadt. Tre, in particolare, sarebbero in condizioni gravi. L’aggressione è avvenuta intorno alle 19.30 di mercoledì nei pressi di Nestroyplatz e i tre, una coppia e una giovane, farebbero parte della stessa famiglia. Secondo testimoni, l’mento sarebbe stato preceduto da una rissa. Lo riferisce il quotidiano Krone Zeitung, aggiungendo che è scattata una massiccia caccia all’per individuare e fermare l’aggressore, attualmente in fuga. Mentre i, in gravissime condizioni, sono stati trasportati in ospedale. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, l’assalitore dopo averliti è fuggito verso la metropolitana dove avrebbe ferito un altro passante. I residenti della zona sono stati invitati a non uscire di casa. #Viyana da bıçaklı ...