Vienna | uomo accoltella passanti e fugge | diversi feriti | almeno tre gravi

Vienna - uomo accoltella passanti : 3 feriti gravi. Assalitore in fuga : Un uomo armato di coltello ha aggredito e ferito diverse persone a Vienna, nel quartiere di Leopoldstadt. Tre feriti, in particolare, sarebbero in condizioni gravi. Lo riferisce il quotidiano Kronen Zeitung, aggiungendo che è scattata una massiccia caccia all’uomo per individuare e fermare l’aggressore, attualmente in fuga. #Viyana da biçakli saldiri. Kaçan saldirganin kimligi henüz bilinmiyor. En az 3 kisiyi yaralayan saldirgani yakalayabilmek ...