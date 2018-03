Vienna | attacco a coltellate al Prater | Almeno 3 feriti Aggressore in fuga

Vienna - attacco a coltellate al Prater : «Almeno 3 feriti gravi» : Un uomo armato di coltello ha aggredito e ferito diverse persone a Vienna , nel quartiere di Leopoldstadt, nei pressi del parco del Prater . Tre feriti , in particolare, sarebbero in condizioni gravi....

Attacco con coltello a Vienna : feriti : 21.42 Almeno tre persone sono rimaste ferite in un Attacco con coltello a Vienna . Lo riporta la stampa locale. Ancora in fuga l'assalitore, scattata una massiccia caccia all'uomo. Secondo i media locali un uomo e due donne di età compresa tra 40 e 50 anni sono in gravi condizioni dopo essere stati aggrediti nella zona dello stadio Prater.

